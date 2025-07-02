https://ria.ru/20250702/putin-2026740495.html
Песков положительно оценил разговор Путина и Макрона
Песков положительно оценил разговор Путина и Макрона - РИА Новости, 02.07.2025
Песков положительно оценил разговор Путина и Макрона
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал позитивным событием состоявшийся телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с президентом... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T14:31:00+03:00
2025-07-02T14:31:00+03:00
2025-07-02T14:47:00+03:00
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал позитивным событием состоявшийся телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном.Как сообщил Песков журналистам, европейские политики вряд ли готовы услышать Россию, но на нынешнем этапе достаточно того, что они готовы слушать."В этом плане это позитивное событие", - сказал Песков.
https://ria.ru/20250702/peskov-2026741406.html
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россия, франция, дмитрий песков, владимир путин, эммануэль макрон, в мире
Россия, Франция, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, В мире
Песков положительно оценил разговор Путина и Макрона
Песков назвал разговор Путина и Макрона позитивным событием