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Песков положительно оценил разговор Путина и Макрона - РИА Новости, 02.07.2025
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14:31 02.07.2025 (обновлено: 14:47 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/putin-2026740495.html
Песков положительно оценил разговор Путина и Макрона
Песков положительно оценил разговор Путина и Макрона - РИА Новости, 02.07.2025
Песков положительно оценил разговор Путина и Макрона
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал позитивным событием состоявшийся телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с президентом... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T14:31:00+03:00
2025-07-02T14:47:00+03:00
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дмитрий песков
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эммануэль макрон
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал позитивным событием состоявшийся телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном.Как сообщил Песков журналистам, европейские политики вряд ли готовы услышать Россию, но на нынешнем этапе достаточно того, что они готовы слушать."В этом плане это позитивное событие", - сказал Песков.
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россия, франция, дмитрий песков, владимир путин, эммануэль макрон, в мире
Россия, Франция, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, В мире
Песков положительно оценил разговор Путина и Макрона

Песков назвал разговор Путина и Макрона позитивным событием

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал позитивным событием состоявшийся телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Как сообщил Песков журналистам, европейские политики вряд ли готовы услышать Россию, но на нынешнем этапе достаточно того, что они готовы слушать.
"В этом плане это позитивное событие", - сказал Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Песков высказался о диалоге с Европой
Вчера, 14:35
 
РоссияФранцияДмитрий ПесковВладимир ПутинЭммануэль МакронВ мире
 
 
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