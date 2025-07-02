https://ria.ru/20250702/putin-2026740495.html

Песков положительно оценил разговор Путина и Макрона

Песков положительно оценил разговор Путина и Макрона - РИА Новости, 02.07.2025

Песков положительно оценил разговор Путина и Макрона

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал позитивным событием состоявшийся телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с президентом... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T14:31:00+03:00

2025-07-02T14:31:00+03:00

2025-07-02T14:47:00+03:00

россия

франция

дмитрий песков

владимир путин

эммануэль макрон

в мире

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал позитивным событием состоявшийся телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном.Как сообщил Песков журналистам, европейские политики вряд ли готовы услышать Россию, но на нынешнем этапе достаточно того, что они готовы слушать."В этом плане это позитивное событие", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250702/peskov-2026741406.html

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россия, франция, дмитрий песков, владимир путин, эммануэль макрон, в мире