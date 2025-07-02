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Шор обвинил молдавские власти в продаже страны западным кураторам - РИА Новости, 02.07.2025
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13:24 02.07.2025 (обновлено: 13:25 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/prodazha-2026716696.html
Шор обвинил молдавские власти в продаже страны западным кураторам
Шор обвинил молдавские власти в продаже страны западным кураторам - РИА Новости, 02.07.2025
Шор обвинил молдавские власти в продаже страны западным кураторам
Назначение румынской компании Operatorul Pieței de Energie M оператором энергорынка Молдавии является очередным этапом распродажи страны западным кураторам,... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T13:24:00+03:00
2025-07-02T13:25:00+03:00
молдавия
румыния
илан шор
майя санду
дорин речан
в мире
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КИШИНЕВ, 2 июл – РИА Новости. Назначение румынской компании Operatorul Pieței de Energie M оператором энергорынка Молдавии является очередным этапом распродажи страны западным кураторам, заявил РИА Новости лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. Ранее молдавское национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) утвердило дочернее предприятие румынской энергетической биржи OPCOM оператором энергорынка республики. В НАРЭ считают, что компания обеспечит современные, прозрачные и недискриминационные условия торговли электроэнергией на европейском уровне. Регулятор установил, что OPEM располагает необходимой технической инфраструктурой для работы торговых площадок и соблюдает принципы прозрачности, конфиденциальности и недискриминации. У компании есть достаточные возможности для надзора за рынком и сотрудничества с европейскими органами власти. "То, что сейчас происходит — это очередной этап плана по продаже нашей страны западным хозяевам ( президента Молдавии - ред.) Майи Санду. Напомню, в 2023 году президентша и ее банда уже передали всю молдавскую газотранспортную систему румынской Vestmoldtransgaz… Конечно, Санду старается упаковать этот грабеж в красивую обертку. Говорит о прозрачности торговли электроэнергией, о присоединении молдавского рынка к европейскому. Не верьте"- отметил Шор. Лидер оппозиции предупредил о неизбежном росте цен на электроэнергию и газ, связав это с переходом Румынии на "рыночные механизмы" закупки энергоресурсов. По его прогнозам, закупочные цены могут вырасти на 25-30%. "Причем, это случится очень быстро. Румыния уже с 1 июля отказалась от преференций в закупках топлива на внутреннем рынке и переходит на "рыночные механизмы" закупки электроэнергии. Это значит, что закупочные цены вырастут на 10-15%. А учитывая любовь премьера Дорина Речана и его подельников к мухлежу с закупками, прибавляйте к ценнику смело еще 15%. Когда цены вырастут, жаловаться будет поздно. Наши продажные власти уже сняли с себя всю ответственность. Не перед румынской же границей пикеты устраивать?" - подчеркнул Шор. Политик выразил надежду, что после парламентских выборов будет взят курс на перемены в стране. "Санду идет по пути румынизации нашей страны. Путь этот почти завершен. Но молдавский народ еще может предотвратить катастрофу, выкинув PAS (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) на парламентских выборах", – подытожил Шор. Парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября. В январе 2025 года в Молдавии разразился очередной энергетический кризис после прекращения поставок российского газа. Национальное агентство энергетического регулирования увеличило тарифы на электроэнергию на 65-75%, а на отопление - на 12-38% в зависимости от региона. Правительство обещало компенсационные меры для наиболее уязвимых потребителей, но они не были эффективными.
https://ria.ru/20250629/arhiepiskop-2026177040.html
https://ria.ru/20250606/moldaviya-2021441568.html
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молдавия, румыния, илан шор, майя санду, дорин речан, в мире
Молдавия, Румыния, Илан Шор, Майя Санду, Дорин Речан, В мире
Шор обвинил молдавские власти в продаже страны западным кураторам

Шор назвал грабежом назначение компании Румынии оператором энергорынка Молдавии

© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 2 июл – РИА Новости. Назначение румынской компании Operatorul Pieței de Energie M оператором энергорынка Молдавии является очередным этапом распродажи страны западным кураторам, заявил РИА Новости лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор.
Ранее молдавское национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) утвердило дочернее предприятие румынской энергетической биржи OPCOM оператором энергорынка республики. В НАРЭ считают, что компания обеспечит современные, прозрачные и недискриминационные условия торговли электроэнергией на европейском уровне. Регулятор установил, что OPEM располагает необходимой технической инфраструктурой для работы торговых площадок и соблюдает принципы прозрачности, конфиденциальности и недискриминации. У компании есть достаточные возможности для надзора за рынком и сотрудничества с европейскими органами власти.
Епископ Бельцкий и Фалештский Маркелл - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Архиепископ Маркелл обвинил Румынию в попытках захвата храмов в Молдавии
29 июня, 22:29
"То, что сейчас происходит — это очередной этап плана по продаже нашей страны западным хозяевам ( президента Молдавии - ред.) Майи Санду. Напомню, в 2023 году президентша и ее банда уже передали всю молдавскую газотранспортную систему румынской Vestmoldtransgaz… Конечно, Санду старается упаковать этот грабеж в красивую обертку. Говорит о прозрачности торговли электроэнергией, о присоединении молдавского рынка к европейскому. Не верьте"- отметил Шор.
Лидер оппозиции предупредил о неизбежном росте цен на электроэнергию и газ, связав это с переходом Румынии на "рыночные механизмы" закупки энергоресурсов. По его прогнозам, закупочные цены могут вырасти на 25-30%.
"Причем, это случится очень быстро. Румыния уже с 1 июля отказалась от преференций в закупках топлива на внутреннем рынке и переходит на "рыночные механизмы" закупки электроэнергии. Это значит, что закупочные цены вырастут на 10-15%. А учитывая любовь премьера Дорина Речана и его подельников к мухлежу с закупками, прибавляйте к ценнику смело еще 15%. Когда цены вырастут, жаловаться будет поздно. Наши продажные власти уже сняли с себя всю ответственность. Не перед румынской же границей пикеты устраивать?" - подчеркнул Шор.
Молдавский оппозиционный политик, лидер партии Шор Илан Шор - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Шор обвинил власти Молдавии в захвате энергетического сектора
6 июня, 22:29
Политик выразил надежду, что после парламентских выборов будет взят курс на перемены в стране.
"Санду идет по пути румынизации нашей страны. Путь этот почти завершен. Но молдавский народ еще может предотвратить катастрофу, выкинув PAS (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) на парламентских выборах", – подытожил Шор.
Парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября.
В январе 2025 года в Молдавии разразился очередной энергетический кризис после прекращения поставок российского газа. Национальное агентство энергетического регулирования увеличило тарифы на электроэнергию на 65-75%, а на отопление - на 12-38% в зависимости от региона. Правительство обещало компенсационные меры для наиболее уязвимых потребителей, но они не были эффективными.
Никушор Дан - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Новый президент Румынии вспомнил о теме объединения с Молдавией
11 июня, 01:42
 
МолдавияРумынияИлан ШорМайя СандуДорин РечанВ мире
 
 
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