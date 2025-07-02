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Шор обвинил молдавские власти в продаже страны западным кураторам

Шор обвинил молдавские власти в продаже страны западным кураторам - РИА Новости, 02.07.2025

Шор обвинил молдавские власти в продаже страны западным кураторам

Назначение румынской компании Operatorul Pieței de Energie M оператором энергорынка Молдавии является очередным этапом распродажи страны западным кураторам,... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T13:24:00+03:00

2025-07-02T13:24:00+03:00

2025-07-02T13:25:00+03:00

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КИШИНЕВ, 2 июл – РИА Новости. Назначение румынской компании Operatorul Pieței de Energie M оператором энергорынка Молдавии является очередным этапом распродажи страны западным кураторам, заявил РИА Новости лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. Ранее молдавское национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) утвердило дочернее предприятие румынской энергетической биржи OPCOM оператором энергорынка республики. В НАРЭ считают, что компания обеспечит современные, прозрачные и недискриминационные условия торговли электроэнергией на европейском уровне. Регулятор установил, что OPEM располагает необходимой технической инфраструктурой для работы торговых площадок и соблюдает принципы прозрачности, конфиденциальности и недискриминации. У компании есть достаточные возможности для надзора за рынком и сотрудничества с европейскими органами власти. "То, что сейчас происходит — это очередной этап плана по продаже нашей страны западным хозяевам ( президента Молдавии - ред.) Майи Санду. Напомню, в 2023 году президентша и ее банда уже передали всю молдавскую газотранспортную систему румынской Vestmoldtransgaz… Конечно, Санду старается упаковать этот грабеж в красивую обертку. Говорит о прозрачности торговли электроэнергией, о присоединении молдавского рынка к европейскому. Не верьте"- отметил Шор. Лидер оппозиции предупредил о неизбежном росте цен на электроэнергию и газ, связав это с переходом Румынии на "рыночные механизмы" закупки энергоресурсов. По его прогнозам, закупочные цены могут вырасти на 25-30%. "Причем, это случится очень быстро. Румыния уже с 1 июля отказалась от преференций в закупках топлива на внутреннем рынке и переходит на "рыночные механизмы" закупки электроэнергии. Это значит, что закупочные цены вырастут на 10-15%. А учитывая любовь премьера Дорина Речана и его подельников к мухлежу с закупками, прибавляйте к ценнику смело еще 15%. Когда цены вырастут, жаловаться будет поздно. Наши продажные власти уже сняли с себя всю ответственность. Не перед румынской же границей пикеты устраивать?" - подчеркнул Шор. Политик выразил надежду, что после парламентских выборов будет взят курс на перемены в стране. "Санду идет по пути румынизации нашей страны. Путь этот почти завершен. Но молдавский народ еще может предотвратить катастрофу, выкинув PAS (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) на парламентских выборах", – подытожил Шор. Парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября. В январе 2025 года в Молдавии разразился очередной энергетический кризис после прекращения поставок российского газа. Национальное агентство энергетического регулирования увеличило тарифы на электроэнергию на 65-75%, а на отопление - на 12-38% в зависимости от региона. Правительство обещало компенсационные меры для наиболее уязвимых потребителей, но они не были эффективными.

https://ria.ru/20250629/arhiepiskop-2026177040.html

https://ria.ru/20250606/moldaviya-2021441568.html

https://ria.ru/20250611/rumyniya-2022145479.html

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молдавия, румыния, илан шор, майя санду, дорин речан, в мире