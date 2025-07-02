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В Москве более 700 собак из приютов обрели дом с начала года - РИА Новости, 02.07.2025
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В Москве более 700 собак из приютов обрели дом с начала года
В Москве более 700 собак из приютов обрели дом с начала года - РИА Новости, 02.07.2025
В Москве более 700 собак из приютов обрели дом с начала года
Более 700 собак, содержавшихся в 13 московских приютах, обрели дом с начала 2025 года, больше всего животных встретили своих хозяев в Южном, Юго-Восточном и... РИА Новости, 02.07.2025
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Более 700 собак, содержавшихся в 13 московских приютах, обрели дом с начала 2025 года, больше всего животных встретили своих хозяев в Южном, Юго-Восточном и Северо-Восточном административных округах столицы, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "За полгода более 700 собак, содержавшихся в 13 городских приютах, обрели новый дом. Больше всего животных встретили своих хозяев в Южном (177 собак), Юго-Восточном (174 собаки) и Северо-Восточном (151 собака) административных округах столицы", - говорится в сообщении.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
В Москве более 700 собак из приютов обрели дом с начала года

Более 700 собак, содержавшихся в московских приютах, обрели дом с начала года

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСобаки в вольере приюта
Собаки в вольере приюта - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Собаки в вольере приюта. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Более 700 собак, содержавшихся в 13 московских приютах, обрели дом с начала 2025 года, больше всего животных встретили своих хозяев в Южном, Юго-Восточном и Северо-Восточном административных округах столицы, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"За полгода более 700 собак, содержавшихся в 13 городских приютах, обрели новый дом. Больше всего животных встретили своих хозяев в Южном (177 собак), Юго-Восточном (174 собаки) и Северо-Восточном (151 собака) административных округах столицы", - говорится в сообщении.
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