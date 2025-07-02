https://ria.ru/20250702/prints-2026713293.html

"Спящий принц Саудовской Аравии": 20 лет между жизнью и смертью

"Спящий принц Саудовской Аравии": 20 лет между жизнью и смертью - РИА Новости, 02.07.2025

"Спящий принц Саудовской Аравии": 20 лет между жизнью и смертью

Саудовский принц Аль-Валид мечтал о военной карьере, но в 16 лет автокатастрофа изменила все. Врачи давно поставили крест, родители молятся о чуде, а весь мир... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T14:08:00+03:00

2025-07-02T14:08:00+03:00

2025-07-02T14:08:00+03:00

в мире

саудовская аравия

великобритания

лондон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026730747_0:160:1536:1024_1920x0_80_0_0_9049c1f5855a5fccc592788b2a549476.jpg

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Саудовский принц Аль-Валид мечтал о военной карьере, но в 16 лет автокатастрофа изменила все. Врачи давно поставили крест, родители молятся о чуде, а весь мир следит за историей, которая длится уже 20 лет. Есть ли вероятность пробуждения или семья цепляется за призрачную надежду?Трагедия в туманном АльбионеИстория началась как классическая биография принца. Аль-Валид рос в королевской семье Саудовской Аравии, мечтал служить родине и поступил в военное училище Великобритании. Путь многих представителей монархий — престижное образование за границей, военная выучка, затем служба отечеству.Авария произошла в 2005 году, когда 16-летний принц ехал с друзьями в автомобиле на большой скорости. Подробности семья не разглашает, но последствия оказались катастрофическими — кровоизлияние в мозг, диагноз "смерть мозга".Врачи вынесли приговор: надежды нет. Родители услышали другое — пока сердце бьется, сын жив. "Если бы Бог хотел, чтобы сын погиб в этой аварии, он бы сейчас был в могиле", — заявил отец принца Халед бин Талал.Что происходит с телом за 20 летДва десятилетия в коме превращают человека в тень самого себя. Врач Роман Фишкин объясняет последствия: "Основной диагноз — персистирующее вегетативное состояние. Сохранены базовые функции дыхания и сердцебиения, но полностью отсутствует осознанность".По словам врача, за два десятилетия в коме мышцы принца атрофировались, в суставах могла возникнуть контрактура — закостенелость от длительной неподвижности, несмотря на реабилитационные процедуры. На коже, даже при постоянном уходе, вероятно, появились пролежни.Принц дышит через аппарат ИВЛ, питается через зонд, полностью зависит от медицинской техники."Его мозг не может перестроиться и не реагирует на лечение, что делает пробуждение почти невозможным", — констатирует доктор. Медицина бессильна, остается только время и чудо.Невозможные случаиНо чудеса иногда случаются. В 2003 году американец Терри Уоллис очнулся после 19 лет комы. Правда, полноценной жизни это ему не вернуло — нарушенная память, ослабленные мышцы, дефекты речи. Уоллис провел оставшиеся годы в инвалидном кресле и умер в 2022-м.Его мозг создавал новые нейронные связи, избавляясь от поврежденных участков. Ученые назвали это нейропластичностью — способностью мозга к самовосстановлению. Но такие случаи единичны, а полное восстановление и вовсе фантастика.Медики предупреждают: у принца Аль-Валида подобной нейропластичности не наблюдается. По их мнению, даже если он очнется, полного восстановления ждать не стоит — возможны проблемы с памятью и узнаванием близких.Чудо или рефлекс?В 2019 году случилось нечто, что взорвало соцсети. Медсестра обратилась к принцу: "Привет, Диди. Привет-привет, дай мне посмотреть". Аль-Валид пошевелил рукой, а затем поднял ее выше по просьбе женщины."Очень хорошо!" — воскликнула медработница. Видео посмотрели почти 200 тысяч человек, родители поверили в надежду. Но врачи охладили эйфорию — рефлекторные движения случаются у пациентов в вегетативном состоянии, это не признак возвращения сознания.После 2019 года новых движений не зафиксировано. Принц по-прежнему между жизнью и смертью, в состоянии, которое медики называют "ни жив ни мертв".Молитвы всего мираИстория саудовского принца объединила людей разных религий и национальностей. В апреле 2025-го, когда Аль-Валиду исполнилось 36 лет, соцсети наводнили молитвы и слова поддержки."Мир ждет, затаив дыхание", — писал один пользователь. Другой, ссылаясь на нумерологию, предсказал пробуждение к 9 сентября 2025 года. Мусульмане молятся Аллаху, христиане — Богу, но все просят об одном — чтобы принц открыл глаза."Я итальянец, живу в Лондоне, католик. Ваш сын всегда будет в моих молитвах", — поддерживал один европеец. "Я не мусульманин. Но я надеюсь, что моя молитва за него будет принята", — вторил другой.Трагедия превратилась в символ человеческого сострадания, показав, что боль не знает границ религий и национальностей.Астрономические расходыСодержание принца обходится королевской семье в колоссальные суммы. Согласно исследованию журнала Critical Care Medicine, ежегодные расходы на длительный уход за коматозными пациентами составляют от 70 до 150 тысяч долларов в зависимости от уровня клиники.Китайское исследование пациентов с травматическими повреждениями мозга показало медианные годовые затраты около 57 тысяч долларов. Но в Саудовской Аравии расходы значительно выше — для пациентов отделений интенсивной терапии они достигают 21 тысячи долларов в день.Принц получает круглосуточный уход в медицинском центре короля Абдулазиза в Эр-Рияде — одной из самых дорогих клиник региона. Аппарат ИВЛ, зондовое питание, постоянный мониторинг, медикаменты, услуги специалистов — все это требует колоссальных вложений.Эксперты оценивают максимальные ежегодные расходы на содержание принца в 600 тысяч — 1,1 миллиона долларов. За 20 лет это составляет головокружительную сумму в 12-22 миллиона долларов (1-1,7 млрд рублей). Государство покрывает базовое лечение, но дополнительные процедуры и консультации зарубежных светил оплачивают родители.Между надеждой и реальностьюСегодня принц Аль-Валид находится в том же состоянии, что и 20 лет назад. Недавно в соцсетях распространялось фейковое видео его "пробуждения" — на самом деле в кадре был саудовский гонщик, восстанавливающийся после аварии.Врачи единодушны: шансы на полное восстановление стремятся к нулю. Но семья не сдается, миллионы людей молятся, а медицина продолжает искать новые методы лечения коматозных состояний.

саудовская аравия

великобритания

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, саудовская аравия, великобритания, лондон