https://ria.ru/20250702/prigovor-2026781089.html

Членов ОПГ из Сочи осудили за организацию незаконной миграции

Членов ОПГ из Сочи осудили за организацию незаконной миграции - РИА Новости, 02.07.2025

Членов ОПГ из Сочи осудили за организацию незаконной миграции

Суд в Сочи признал виновными и огласил приговор в отношении пяти местных жителей, которые организовали незаконную миграцию более 60 человек, сообщили в... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T16:58:00+03:00

2025-07-02T16:58:00+03:00

2025-07-02T17:51:00+03:00

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сочи

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СОЧИ, 2 июл - РИА Новости. Суд в Сочи признал виновными и огласил приговор в отношении пяти местных жителей, которые организовали незаконную миграцию более 60 человек, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. "Жители Сочи признаны виновными в организации незаконной миграции. Хостинский районный суд города Сочи огласил приговор в отношении Лусине Саядян, Валентины Вингерд, Самвела Аракеляна, Натальи Лебедевой и Арсена Казаряна. Все они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции" - ред.)", - говорится в сообщении. Сочинцы, которые входили в группировку, оформили документы миграционного учета и права на незаконное пребывание в России для более 60 иностранных граждан. Именно Саядян организовала преступную группу в 2021 году, суд приговорил ее к трем годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 80 554 рубля, уточнили в пресс-службе судов Краснодарского края. Остальные участники группы осуждены в зависимости от роли и степени участия в преступлении: суд дал троим участникам группы от 1,5 до 2,5 лет лишения свободы, а Казарян приговорен к полутора годам условно. Незаконную деятельность преступной группы зафиксировали и пресекли сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю, рассказали РИА Новости в региональном управлении УФСБ. Четверо осужденных были взяты под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил, заключили в пресс-службе судов региона.

https://ria.ru/20250701/glava-2026591880.html

https://ria.ru/20250614/migranty-2022776067.html

сочи

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происшествия, сочи, краснодарский край, россия, самвел аракелян