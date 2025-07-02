Членов ОПГ из Сочи осудили за организацию незаконной миграции
Членов ОПГ из Сочи осудили за организацию незаконной миграции 60 человек
© Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края/TelegramЖители Сочи признаны виновными в организации незаконной миграции
Жители Сочи признаны виновными в организации незаконной миграции
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СОЧИ, 2 июл - РИА Новости. Суд в Сочи признал виновными и огласил приговор в отношении пяти местных жителей, которые организовали незаконную миграцию более 60 человек, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
"Жители Сочи признаны виновными в организации незаконной миграции. Хостинский районный суд города Сочи огласил приговор в отношении Лусине Саядян, Валентины Вингерд, Самвела Аракеляна, Натальи Лебедевой и Арсена Казаряна. Все они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции" - ред.)", - говорится в сообщении.
Сочинцы, которые входили в группировку, оформили документы миграционного учета и права на незаконное пребывание в России для более 60 иностранных граждан. Именно Саядян организовала преступную группу в 2021 году, суд приговорил ее к трем годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 80 554 рубля, уточнили в пресс-службе судов Краснодарского края. Остальные участники группы осуждены в зависимости от роли и степени участия в преступлении: суд дал троим участникам группы от 1,5 до 2,5 лет лишения свободы, а Казарян приговорен к полутора годам условно.
Незаконную деятельность преступной группы зафиксировали и пресекли сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю, рассказали РИА Новости в региональном управлении УФСБ.
Четверо осужденных были взяты под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил, заключили в пресс-службе судов региона.