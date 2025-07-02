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Членов ОПГ из Сочи осудили за организацию незаконной миграции - РИА Новости, 02.07.2025
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16:58 02.07.2025 (обновлено: 17:51 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/prigovor-2026781089.html
Членов ОПГ из Сочи осудили за организацию незаконной миграции
Членов ОПГ из Сочи осудили за организацию незаконной миграции - РИА Новости, 02.07.2025
Членов ОПГ из Сочи осудили за организацию незаконной миграции
Суд в Сочи признал виновными и огласил приговор в отношении пяти местных жителей, которые организовали незаконную миграцию более 60 человек, сообщили в... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T16:58:00+03:00
2025-07-02T17:51:00+03:00
происшествия
сочи
краснодарский край
россия
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СОЧИ, 2 июл - РИА Новости. Суд в Сочи признал виновными и огласил приговор в отношении пяти местных жителей, которые организовали незаконную миграцию более 60 человек, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. "Жители Сочи признаны виновными в организации незаконной миграции. Хостинский районный суд города Сочи огласил приговор в отношении Лусине Саядян, Валентины Вингерд, Самвела Аракеляна, Натальи Лебедевой и Арсена Казаряна. Все они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции" - ред.)", - говорится в сообщении. Сочинцы, которые входили в группировку, оформили документы миграционного учета и права на незаконное пребывание в России для более 60 иностранных граждан. Именно Саядян организовала преступную группу в 2021 году, суд приговорил ее к трем годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 80 554 рубля, уточнили в пресс-службе судов Краснодарского края. Остальные участники группы осуждены в зависимости от роли и степени участия в преступлении: суд дал троим участникам группы от 1,5 до 2,5 лет лишения свободы, а Казарян приговорен к полутора годам условно. Незаконную деятельность преступной группы зафиксировали и пресекли сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю, рассказали РИА Новости в региональном управлении УФСБ. Четверо осужденных были взяты под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил, заключили в пресс-службе судов региона.
https://ria.ru/20250701/glava-2026591880.html
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происшествия, сочи, краснодарский край, россия, самвел аракелян
Происшествия, Сочи, Краснодарский край, Россия, Самвел Аракелян
Членов ОПГ из Сочи осудили за организацию незаконной миграции

Членов ОПГ из Сочи осудили за организацию незаконной миграции 60 человек

© Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края/TelegramЖители Сочи признаны виновными в организации незаконной миграции
Жители Сочи признаны виновными в организации незаконной миграции - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края/Telegram
Жители Сочи признаны виновными в организации незаконной миграции
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СОЧИ, 2 июл - РИА Новости. Суд в Сочи признал виновными и огласил приговор в отношении пяти местных жителей, которые организовали незаконную миграцию более 60 человек, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
"Жители Сочи признаны виновными в организации незаконной миграции. Хостинский районный суд города Сочи огласил приговор в отношении Лусине Саядян, Валентины Вингерд, Самвела Аракеляна, Натальи Лебедевой и Арсена Казаряна. Все они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции" - ред.)", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Главу курского муниципалитета заподозрили в организации незаконной миграции
1 июля, 17:56
Сочинцы, которые входили в группировку, оформили документы миграционного учета и права на незаконное пребывание в России для более 60 иностранных граждан. Именно Саядян организовала преступную группу в 2021 году, суд приговорил ее к трем годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 80 554 рубля, уточнили в пресс-службе судов Краснодарского края. Остальные участники группы осуждены в зависимости от роли и степени участия в преступлении: суд дал троим участникам группы от 1,5 до 2,5 лет лишения свободы, а Казарян приговорен к полутора годам условно.
Незаконную деятельность преступной группы зафиксировали и пресекли сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю, рассказали РИА Новости в региональном управлении УФСБ.
Четверо осужденных были взяты под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил, заключили в пресс-службе судов региона.
Сотрудники правоохранительных органов во время оперативно-следственных мероприятий по делу об организации незаконной миграции в одном из вузов Ленинградской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
В Ленинградской области вуз заподозрили в организации незаконной миграции
14 июня, 10:12
 
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