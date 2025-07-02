https://ria.ru/20250702/prichina-2026704332.html

Россия не угрожает Азербайджану, заявил Песков

Россия не угрожает Азербайджану, заявил Песков - РИА Новости, 02.07.2025

Россия не угрожает Азербайджану, заявил Песков

Россия не угрожает Азербайджану, первопричиной событий стали действия по раскрытию преступлений, в том числе против азербайджанцев, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T12:39:00+03:00

2025-07-02T12:39:00+03:00

2025-07-02T13:51:00+03:00

россия

баку

азербайджан

дмитрий песков

мария захарова

екатеринбург

следственный комитет россии (ск рф)

в мире

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Россия не угрожает Азербайджану, первопричиной событий стали действия по раскрытию преступлений, в том числе против азербайджанцев, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Россия никогда не угрожала и не угрожает Азербайджану, и даже то, собственно, что стало первой причиной, первопричиной стали, собственно, следственные действия и работа по раскрытию преступления, в том числе против граждан Азербайджана на территории Российской Федерации. Но, конечно же, киевский режим будет всячески препарировать эту информацию так, чтобы спровоцировать дальше напряжённость", - сказал Песков журналистам.Так он ответил на вопрос о том, как в Кремле воспринимают контакты Владимира Зеленского с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, и видят ли в этом попытку Киева и других заинтересованных сторон разбалансировать отношения между Россией и Азербайджаном. Как отметил представитель Кремля, "Украина сейчас будет делать все возможное, чтобы подливать масло в огонь", и провоцировать азербайджанскую сторону на продолжение эмоциональных действий.Следственное управление СК РФ по Свердловской области 27 июня сообщило о задержании в Екатеринбурге шести участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в столице Урала в 2001, 2010, 2011 годах. Суд арестовал до 19 июля шестерых фигурантов.МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости вызов в МИД Азербайджана российского дипломата, заявляла, что он дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем правоохранителей. По ее словам, подозреваемые являются "гражданами России, выходцами из Азербайджана".

https://ria.ru/20250702/zakharova-2026658251.html

https://ria.ru/20250701/azerbaydzhan-2026529356.html

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азербайджан

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россия, баку, азербайджан, дмитрий песков, мария захарова, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф), в мире, владимир зеленский, ильхам алиев