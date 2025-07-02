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Почти 900 предпринимателей Московской области признали социальными

Почти 900 предпринимателей Московской области признали социальными - РИА Новости, 02.07.2025

Почти 900 предпринимателей Московской области признали социальными

С начала 2025 года почти 900 предпринимателей Московской области получили статус социальных, 771 его подтвердили, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T18:15:00+03:00

2025-07-02T18:15:00+03:00

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. С начала 2025 года почти 900 предпринимателей Московской области получили статус социальных, 771 его подтвердили, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона. "В этом году социальный статус получили уже 879 предпринимателей Подмосковья, при этом 771 подтвердили статус. Для субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших статус социальных, в Московской области создана специальная субсидия на развитие бизнеса", — сказала заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она уточнила, что максимальный размер поддержки — 2 миллиона рублей. В этом году старт приема заявок запланирован на сентябрь. Подать заявку на признание предприятия социальным можно через региональный портал государственных услуг. Подробная информация о поддержке бизнеса, в том числе социальных предприятий, доступна на инвестиционном портале Московской области. Поддержка предпринимателей в Подмосковье ведется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".

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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , московская область (подмосковье)