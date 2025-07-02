https://ria.ru/20250702/predprinimateli-2026797714.html
Почти 900 предпринимателей Московской области признали социальными
Почти 900 предпринимателей Московской области признали социальными - РИА Новости, 02.07.2025
Почти 900 предпринимателей Московской области признали социальными
С начала 2025 года почти 900 предпринимателей Московской области получили статус социальных, 771 его подтвердили, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T18:15:00+03:00
2025-07-02T18:15:00+03:00
2025-07-02T18:15:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979865422_0:0:2447:1376_1920x0_80_0_0_e3ac2514ab0b177e12b44ceb92102c93.jpg
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. С начала 2025 года почти 900 предпринимателей Московской области получили статус социальных, 771 его подтвердили, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона. "В этом году социальный статус получили уже 879 предпринимателей Подмосковья, при этом 771 подтвердили статус. Для субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших статус социальных, в Московской области создана специальная субсидия на развитие бизнеса", — сказала заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она уточнила, что максимальный размер поддержки — 2 миллиона рублей. В этом году старт приема заявок запланирован на сентябрь. Подать заявку на признание предприятия социальным можно через региональный портал государственных услуг. Подробная информация о поддержке бизнеса, в том числе социальных предприятий, доступна на инвестиционном портале Московской области. Поддержка предпринимателей в Подмосковье ведется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".
https://ria.ru/20250701/forum-2026606369.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979865422_0:0:2447:1836_1920x0_80_0_0_97266f159ead2e61675bcc7d2eaddece.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , московская область (подмосковье)
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Московская область (Подмосковье)
Почти 900 предпринимателей Московской области признали социальными
Около 900 предпринимателей Подмосковья получили статус социальных с начала года
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. С начала 2025 года почти 900 предпринимателей Московской области получили статус социальных, 771 его подтвердили, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
"В этом году социальный статус получили уже 879 предпринимателей Подмосковья, при этом 771 подтвердили статус. Для субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших статус социальных, в Московской области создана специальная субсидия на развитие бизнеса", — сказала заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Она уточнила, что максимальный размер поддержки — 2 миллиона рублей. В этом году старт приема заявок запланирован на сентябрь.
Подать заявку на признание предприятия социальным можно через региональный портал государственных услуг.
Подробная информация о поддержке бизнеса, в том числе социальных предприятий, доступна на инвестиционном портале Московской области. Поддержка предпринимателей в Подмосковье ведется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".