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Почти 900 предпринимателей Московской области признали социальными - РИА Новости, 02.07.2025
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Твой бизнес
 
18:15 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/predprinimateli-2026797714.html
Почти 900 предпринимателей Московской области признали социальными
Почти 900 предпринимателей Московской области признали социальными - РИА Новости, 02.07.2025
Почти 900 предпринимателей Московской области признали социальными
С начала 2025 года почти 900 предпринимателей Московской области получили статус социальных, 771 его подтвердили, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T18:15:00+03:00
2025-07-02T18:15:00+03:00
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. С начала 2025 года почти 900 предпринимателей Московской области получили статус социальных, 771 его подтвердили, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона. "В этом году социальный статус получили уже 879 предпринимателей Подмосковья, при этом 771 подтвердили статус. Для субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших статус социальных, в Московской области создана специальная субсидия на развитие бизнеса", — сказала заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она уточнила, что максимальный размер поддержки — 2 миллиона рублей. В этом году старт приема заявок запланирован на сентябрь. Подать заявку на признание предприятия социальным можно через региональный портал государственных услуг. Подробная информация о поддержке бизнеса, в том числе социальных предприятий, доступна на инвестиционном портале Московской области. Поддержка предпринимателей в Подмосковье ведется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , московская область (подмосковье)
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Московская область (Подмосковье)
Почти 900 предпринимателей Московской области признали социальными

Около 900 предпринимателей Подмосковья получили статус социальных с начала года

© Фото: пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской областиЗаместитель председателя правительства Подмосковья - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
Заместитель председателя правительства Подмосковья - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Фото: пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
Заместитель председателя правительства Подмосковья - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. С начала 2025 года почти 900 предпринимателей Московской области получили статус социальных, 771 его подтвердили, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
"В этом году социальный статус получили уже 879 предпринимателей Подмосковья, при этом 771 подтвердили статус. Для субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших статус социальных, в Московской области создана специальная субсидия на развитие бизнеса", — сказала заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Она уточнила, что максимальный размер поддержки — 2 миллиона рублей. В этом году старт приема заявок запланирован на сентябрь.
Подать заявку на признание предприятия социальным можно через региональный портал государственных услуг.
Подробная информация о поддержке бизнеса, в том числе социальных предприятий, доступна на инвестиционном портале Московской области. Поддержка предпринимателей в Подмосковье ведется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".
В Томске - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Форум социального предпринимательства состоится в Томске в июле
1 июля, 19:27
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаМосковская область (Подмосковье)
 
 
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