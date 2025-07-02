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В Турции загорелся курортный район Чешме - РИА Новости, 02.07.2025
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20:07 02.07.2025 (обновлено: 20:24 02.07.2025)
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В Турции загорелся курортный район Чешме
В Турции загорелся курортный район Чешме - РИА Новости, 02.07.2025
В Турции загорелся курортный район Чешме
Мощный лесной пожар охватил курортный район Чешме на Эгейском море, огонь подступил к домам, эвакуированы жители уже трех деревень, сообщил в среду телеканал... РИА Новости, 02.07.2025
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2025-07-02T20:24:00+03:00
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СТАМБУЛ, 2 июл - РИА Новости. Мощный лесной пожар охватил курортный район Чешме на Эгейском море, огонь подступил к домам, эвакуированы жители уже трех деревень, сообщил в среду телеканал NTV. Пожар вспыхнул в 13.40 (время совпадает с мск) на сельскохозяйственных полях в районе Ылдыр, из-за сильного ветра огонь перекинулся на лес. "Пожар тушат пять самолетов, 18 вертолетов, 36 пожарных машин", - сообщает канал. "Из-за пожара эвакуированы жители деревень Ылдыр, Гермиян, Нохуталан", - сообщил канал. Дым от пожаров виден на пляжах курорта Чешме, фото публикуют в соцсетях. Министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы ранее в среду сообщил, что пожарным удалось потушить пожары в районах Мендерес и Сеферихисар в провинции Измир спустя несколько суток. Лесные пожары начались в среду и в провинциях Бурса и Коджаэли на западе Турции. Более 50 тысяч граждан эвакуированы в трех турецких провинциях из-за масштабных лесных пожаров, сообщил в понедельник министр внутренних дел Али Ерликая. Правоохранительные органы в Турции ранее задержали 17 человек по подозрению в причастности к лесным пожарам, сообщил министр юстиции Йылмаз Тунч.
https://ria.ru/20250701/turtsija-2026627076.html
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в мире, турция, эгейское море, измир
В мире, Турция, Эгейское море, Измир
В Турции загорелся курортный район Чешме

NTV: крупный лесной пожар охватил курортный район Чешме на Эгейском море

© Getty Images / Anadolu/Mahmut Serdar AlakusЛесной пожар в районе Чешме на Эгейском море
Лесной пожар в районе Чешме на Эгейском море - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Getty Images / Anadolu/Mahmut Serdar Alakus
Лесной пожар в районе Чешме на Эгейском море
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СТАМБУЛ, 2 июл - РИА Новости. Мощный лесной пожар охватил курортный район Чешме на Эгейском море, огонь подступил к домам, эвакуированы жители уже трех деревень, сообщил в среду телеканал NTV.
Пожар вспыхнул в 13.40 (время совпадает с мск) на сельскохозяйственных полях в районе Ылдыр, из-за сильного ветра огонь перекинулся на лес. "Пожар тушат пять самолетов, 18 вертолетов, 36 пожарных машин", - сообщает канал.
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«
"Из-за пожара эвакуированы жители деревень Ылдыр, Гермиян, Нохуталан", - сообщил канал.
Дым от пожаров виден на пляжах курорта Чешме, фото публикуют в соцсетях.
Министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы ранее в среду сообщил, что пожарным удалось потушить пожары в районах Мендерес и Сеферихисар в провинции Измир спустя несколько суток.
Лесные пожары начались в среду и в провинциях Бурса и Коджаэли на западе Турции.
Более 50 тысяч граждан эвакуированы в трех турецких провинциях из-за масштабных лесных пожаров, сообщил в понедельник министр внутренних дел Али Ерликая. Правоохранительные органы в Турции ранее задержали 17 человек по подозрению в причастности к лесным пожарам, сообщил министр юстиции Йылмаз Тунч.
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