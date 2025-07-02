https://ria.ru/20250702/pozhar-2026817305.html

В Турции загорелся курортный район Чешме

В Турции загорелся курортный район Чешме - РИА Новости, 02.07.2025

В Турции загорелся курортный район Чешме

Мощный лесной пожар охватил курортный район Чешме на Эгейском море, огонь подступил к домам, эвакуированы жители уже трех деревень, сообщил в среду телеканал... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T20:07:00+03:00

2025-07-02T20:07:00+03:00

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СТАМБУЛ, 2 июл - РИА Новости. Мощный лесной пожар охватил курортный район Чешме на Эгейском море, огонь подступил к домам, эвакуированы жители уже трех деревень, сообщил в среду телеканал NTV. Пожар вспыхнул в 13.40 (время совпадает с мск) на сельскохозяйственных полях в районе Ылдыр, из-за сильного ветра огонь перекинулся на лес. "Пожар тушат пять самолетов, 18 вертолетов, 36 пожарных машин", - сообщает канал. "Из-за пожара эвакуированы жители деревень Ылдыр, Гермиян, Нохуталан", - сообщил канал. Дым от пожаров виден на пляжах курорта Чешме, фото публикуют в соцсетях. Министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы ранее в среду сообщил, что пожарным удалось потушить пожары в районах Мендерес и Сеферихисар в провинции Измир спустя несколько суток. Лесные пожары начались в среду и в провинциях Бурса и Коджаэли на западе Турции. Более 50 тысяч граждан эвакуированы в трех турецких провинциях из-за масштабных лесных пожаров, сообщил в понедельник министр внутренних дел Али Ерликая. Правоохранительные органы в Турции ранее задержали 17 человек по подозрению в причастности к лесным пожарам, сообщил министр юстиции Йылмаз Тунч.

https://ria.ru/20250701/turtsija-2026627076.html

https://ria.ru/20250628/pozhary-2025966241.html

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эгейское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, турция, эгейское море, измир