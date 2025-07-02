В Турции загорелся курортный район Чешме
NTV: крупный лесной пожар охватил курортный район Чешме на Эгейском море
© Getty Images / Anadolu/Mahmut Serdar AlakusЛесной пожар в районе Чешме на Эгейском море
© Getty Images / Anadolu/Mahmut Serdar Alakus
Лесной пожар в районе Чешме на Эгейском море
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СТАМБУЛ, 2 июл - РИА Новости. Мощный лесной пожар охватил курортный район Чешме на Эгейском море, огонь подступил к домам, эвакуированы жители уже трех деревень, сообщил в среду телеканал NTV.
Пожар вспыхнул в 13.40 (время совпадает с мск) на сельскохозяйственных полях в районе Ылдыр, из-за сильного ветра огонь перекинулся на лес. "Пожар тушат пять самолетов, 18 вертолетов, 36 пожарных машин", - сообщает канал.
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"Из-за пожара эвакуированы жители деревень Ылдыр, Гермиян, Нохуталан", - сообщил канал.
Дым от пожаров виден на пляжах курорта Чешме, фото публикуют в соцсетях.
Министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы ранее в среду сообщил, что пожарным удалось потушить пожары в районах Мендерес и Сеферихисар в провинции Измир спустя несколько суток.
Более 50 тысяч граждан эвакуированы в трех турецких провинциях из-за масштабных лесных пожаров, сообщил в понедельник министр внутренних дел Али Ерликая. Правоохранительные органы в Турции ранее задержали 17 человек по подозрению в причастности к лесным пожарам, сообщил министр юстиции Йылмаз Тунч.