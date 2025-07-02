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В центре Москвы сгорели две иномарки
В центре Москвы сгорели две иномарки - РИА Новости, 02.07.2025
В центре Москвы сгорели две иномарки
Две иномарки загорелись на парковке в центре Москвы, пожар ликвидирован, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по столице. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T17:10:00+03:00
2025-07-02T17:10:00+03:00
2025-07-02T17:18:00+03:00
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ford motor
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Две иномарки загорелись на парковке в центре Москвы, пожар ликвидирован, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по столице.Как заявили в ведомстве, сообщение о пожаре по адресу "Старопименовский переулок, дом 12/6" поступило в 16.07 (мск)."По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошло загорание двух автомобилей на площади в шесть квадратных метров... В 16.36 (мск) пожар был ликвидирован", - сказали агентству в министерстве.В пресс-службе добавили, что сведений о пострадавших не поступало.Как уточнили в правоохранительных органах, горели две иномарки: Ford и Nissan. Причина возгорания пока неизвестна.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ford motor
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ford Motor
В центре Москвы сгорели две иномарки
В центре Москвы сгорели 2 иномарки, пожар потушили, сведений о пострадавших нет