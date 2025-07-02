Рейтинг@Mail.ru
В центре Москвы сгорели две иномарки - РИА Новости, 02.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:10 02.07.2025 (обновлено: 17:18 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/pozhar-2026783817.html
В центре Москвы сгорели две иномарки
В центре Москвы сгорели две иномарки - РИА Новости, 02.07.2025
В центре Москвы сгорели две иномарки
Две иномарки загорелись на парковке в центре Москвы, пожар ликвидирован, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по столице. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T17:10:00+03:00
2025-07-02T17:18:00+03:00
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ford motor
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026782972_0:361:718:764_1920x0_80_0_0_860db87963f22ab320e830e23d81d25e.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Две иномарки загорелись на парковке в центре Москвы, пожар ликвидирован, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по столице.Как заявили в ведомстве, сообщение о пожаре по адресу "Старопименовский переулок, дом 12/6" поступило в 16.07 (мск)."По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошло загорание двух автомобилей на площади в шесть квадратных метров... В 16.36 (мск) пожар был ликвидирован", - сказали агентству в министерстве.В пресс-службе добавили, что сведений о пострадавших не поступало.Как уточнили в правоохранительных органах, горели две иномарки: Ford и Nissan. Причина возгорания пока неизвестна.
https://ria.ru/20250701/odintsovo-2026491272.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026782972_0:294:718:832_1920x0_80_0_0_f187997dceb66b4d9add63677b9b4ece.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ford motor
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ford Motor
В центре Москвы сгорели две иномарки

В центре Москвы сгорели 2 иномарки, пожар потушили, сведений о пострадавших нет

© Кадр видео из соцсетейНа месте возгорания иномарок в центре Москвы
На месте возгорания иномарок в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Кадр видео из соцсетей
На месте возгорания иномарок в центре Москвы
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Две иномарки загорелись на парковке в центре Москвы, пожар ликвидирован, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по столице.
Как заявили в ведомстве, сообщение о пожаре по адресу "Старопименовский переулок, дом 12/6" поступило в 16.07 (мск).
«
"По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошло загорание двух автомобилей на площади в шесть квадратных метров... В 16.36 (мск) пожар был ликвидирован", - сказали агентству в министерстве.
В пресс-службе добавили, что сведений о пострадавших не поступало.
Как уточнили в правоохранительных органах, горели две иномарки: Ford и Nissan. Причина возгорания пока неизвестна.
Последствия пожара на автомобильной стоянке в Одинцово - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
На стоянке в Подмосковье сгорели 13 машин
1 июля, 12:56
 
ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ford Motor
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала