https://ria.ru/20250702/pozhar-2026783817.html

В центре Москвы сгорели две иномарки

В центре Москвы сгорели две иномарки - РИА Новости, 02.07.2025

В центре Москвы сгорели две иномарки

Две иномарки загорелись на парковке в центре Москвы, пожар ликвидирован, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по столице. РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T17:10:00+03:00

2025-07-02T17:10:00+03:00

2025-07-02T17:18:00+03:00

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ford motor

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Две иномарки загорелись на парковке в центре Москвы, пожар ликвидирован, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по столице.Как заявили в ведомстве, сообщение о пожаре по адресу "Старопименовский переулок, дом 12/6" поступило в 16.07 (мск)."По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошло загорание двух автомобилей на площади в шесть квадратных метров... В 16.36 (мск) пожар был ликвидирован", - сказали агентству в министерстве.В пресс-службе добавили, что сведений о пострадавших не поступало.Как уточнили в правоохранительных органах, горели две иномарки: Ford и Nissan. Причина возгорания пока неизвестна.

https://ria.ru/20250701/odintsovo-2026491272.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ford motor