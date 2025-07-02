https://ria.ru/20250702/postradavshie-2026713123.html

Пострадавших при ЧП с поездом под Брянском выписали из стационаров

Пострадавших при ЧП с поездом под Брянском выписали из стационаров - РИА Новости, 02.07.2025

Пострадавших при ЧП с поездом под Брянском выписали из стационаров

Все пострадавшие при ЧП с поездом в Брянской области выписаны из стационаров под наблюдение врачей, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T13:09:00+03:00

2025-07-02T13:09:00+03:00

2025-07-02T13:09:00+03:00

происшествия

брянская область

россия

выгоничский район

алексей кузнецов

обрушение моста на поезд в брянской области

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020292770_2:0:1271:714_1920x0_80_0_0_8e7cffcf65f0394df5ab328cb2b70f6a.jpg

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Все пострадавшие при ЧП с поездом в Брянской области выписаны из стационаров под наблюдение врачей, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. "Все пострадавшие в происшествии в Брянской области выписаны из стационаров под наблюдение врачей в связи с улучшением состояния", - рассказал Кузнецов. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали. Следственный комитет РФ квалифицировал это как теракт.

https://ria.ru/20250625/deti-2025417069.html

брянская область

россия

выгоничский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, брянская область, россия, выгоничский район, алексей кузнецов, обрушение моста на поезд в брянской области