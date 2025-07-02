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Пострадавших при ЧП с поездом под Брянском выписали из стационаров
Пострадавших при ЧП с поездом под Брянском выписали из стационаров - РИА Новости, 02.07.2025
Пострадавших при ЧП с поездом под Брянском выписали из стационаров
Все пострадавшие при ЧП с поездом в Брянской области выписаны из стационаров под наблюдение врачей, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T13:09:00+03:00
2025-07-02T13:09:00+03:00
2025-07-02T13:09:00+03:00
происшествия
брянская область
россия
выгоничский район
алексей кузнецов
обрушение моста на поезд в брянской области
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Все пострадавшие при ЧП с поездом в Брянской области выписаны из стационаров под наблюдение врачей, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. "Все пострадавшие в происшествии в Брянской области выписаны из стационаров под наблюдение врачей в связи с улучшением состояния", - рассказал Кузнецов. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали. Следственный комитет РФ квалифицировал это как теракт.
https://ria.ru/20250625/deti-2025417069.html
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происшествия, брянская область, россия, выгоничский район, алексей кузнецов, обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Брянская область, Россия, Выгоничский район, Алексей Кузнецов, Обрушение моста на поезд в Брянской области
Пострадавших при ЧП с поездом под Брянском выписали из стационаров
Минздрав: пострадавшие при ЧП с поездом под Брянском выписаны из стационаров