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Пострадавших при ЧП с поездом под Брянском выписали из стационаров - РИА Новости, 02.07.2025
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13:09 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/postradavshie-2026713123.html
Пострадавших при ЧП с поездом под Брянском выписали из стационаров
Пострадавших при ЧП с поездом под Брянском выписали из стационаров - РИА Новости, 02.07.2025
Пострадавших при ЧП с поездом под Брянском выписали из стационаров
Все пострадавшие при ЧП с поездом в Брянской области выписаны из стационаров под наблюдение врачей, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T13:09:00+03:00
2025-07-02T13:09:00+03:00
происшествия
брянская область
россия
выгоничский район
алексей кузнецов
обрушение моста на поезд в брянской области
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Все пострадавшие при ЧП с поездом в Брянской области выписаны из стационаров под наблюдение врачей, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. "Все пострадавшие в происшествии в Брянской области выписаны из стационаров под наблюдение врачей в связи с улучшением состояния", - рассказал Кузнецов. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали. Следственный комитет РФ квалифицировал это как теракт.
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брянская область
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происшествия, брянская область, россия, выгоничский район, алексей кузнецов, обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Брянская область, Россия, Выгоничский район, Алексей Кузнецов, Обрушение моста на поезд в Брянской области
Пострадавших при ЧП с поездом под Брянском выписали из стационаров

Минздрав: пострадавшие при ЧП с поездом под Брянском выписаны из стационаров

© МЧС России/TelegramАварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© МЧС России/Telegram
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Все пострадавшие при ЧП с поездом в Брянской области выписаны из стационаров под наблюдение врачей, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
"Все пострадавшие в происшествии в Брянской области выписаны из стационаров под наблюдение врачей в связи с улучшением состояния", - рассказал Кузнецов.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали. Следственный комитет РФ квалифицировал это как теракт.
Место обрушения моста вследствие подрыва в Брянской области - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Детей, пострадавших при ЧП с мостом в Брянской области, выписали из клиники
25 июня, 18:12
 
ПроисшествияБрянская областьРоссияВыгоничский районАлексей КузнецовОбрушение моста на поезд в Брянской области
 
 
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