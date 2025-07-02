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Депздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске
Депздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске - РИА Новости, 02.07.2025
Депздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске
Среди шести доставленных в Москву пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске есть ребенок, двое из госпитализированных - в тяжёлом состоянии, сообщается в... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T08:27:00+03:00
2025-07-02T08:27:00+03:00
2025-07-02T08:43:00+03:00
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Среди шести доставленных в Москву пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске есть ребенок, двое из госпитализированных - в тяжёлом состоянии, сообщается в Telegram-канале департамента здравоохранения города Москвы."Авиамедицинская бригада Центра медицины катастроф доставила шесть пострадавших, в числе которых - ребёнок. Двое в тяжёлом состоянии были госпитализированы санавиацией в НИИ им. Склифосовского. Ещё двое направили в НИИ нейрохирургии им. Бурденко, одного пострадавшего - в НМХЦ им. Пирогова. Ребёнок госпитализирован в ЦИТО им. Приорова", - говорится в сообщении.Во вторник глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что после атаки беспилотников на одно из ижевских предприятий три человека погибли, 35 госпитализированы, из них десять человек находятся в тяжелом состоянии. Позже глава Удмуртии уточнил, что число пострадавших выросло до 42 человек. В больницах города находились 35 человек. Остальным пострадавшим оказали помощь амбулаторно, в ПВР, а также на месте происшествия. Также Бречалов сообщил, что в цехе пострадавшего предприятия ликвидировано открытое горение.
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происшествия, ижевск, москва, александр бречалов
Происшествия, Ижевск, Москва, Александр Бречалов
Депздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске
Двое из доставленных в Москву пострадавших в Ижевске в тяжелом состоянии