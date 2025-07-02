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Посольство Китая в Тегеране призвало граждан воздержаться от поездок в Иран - РИА Новости, 02.07.2025
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06:37 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/posolstvo-2026649484.html
Посольство Китая в Тегеране призвало граждан воздержаться от поездок в Иран
Посольство Китая в Тегеране призвало граждан воздержаться от поездок в Иран - РИА Новости, 02.07.2025
Посольство Китая в Тегеране призвало граждан воздержаться от поездок в Иран
Посольство Китая в Тегеране призывает своих сограждан пока воздержаться от поездок в Иран, поскольку риски в области безопасности в регионе все еще высоки. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T06:37:00+03:00
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ПЕКИН, 2 июл – РИА Новости. Посольство Китая в Тегеране призывает своих сограждан пока воздержаться от поездок в Иран, поскольку риски в области безопасности в регионе все еще высоки. "Израиль и Иран недавно достигли соглашения о прекращении огня, однако обстановка в регионе по-прежнему крайне неопределенная, а ситуация с безопасностью в Иране остается серьезной и сложной... консульский департамент министерства иностранных дел напомнил гражданам Китая о необходимости пока воздержаться от поездок в Иран", - говорится в опубликованном в среду заявлении в официальном аккаунте дипмиссии в соцсети WeChat. Посольство посоветовало гражданам Китая, уже находящимся в этом регионе, как следует позаботиться о своей безопасности, подготовиться к экстренным ситуациям и избегать посещения "чувствительных зон". Вместе с тем подчеркивается, что в случае, если граждане КНР все же настаивают на поездке в Иран, они должны осознавать, что "могут столкнуться с чрезвычайно высокими рисками безопасности". Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250617/mid-2023286223.html
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в мире, иран, китай, сша, дональд трамп, wechat, тегеран (город)
В мире, Иран, Китай, США, Дональд Трамп, WeChat, Тегеран (город)
Посольство Китая в Тегеране призвало граждан воздержаться от поездок в Иран

Посольство КНР в Тегеране призвало своих граждан воздержаться от поездок в Иран

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Антон Быстров
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ПЕКИН, 2 июл – РИА Новости. Посольство Китая в Тегеране призывает своих сограждан пока воздержаться от поездок в Иран, поскольку риски в области безопасности в регионе все еще высоки.
"Израиль и Иран недавно достигли соглашения о прекращении огня, однако обстановка в регионе по-прежнему крайне неопределенная, а ситуация с безопасностью в Иране остается серьезной и сложной... консульский департамент министерства иностранных дел напомнил гражданам Китая о необходимости пока воздержаться от поездок в Иран", - говорится в опубликованном в среду заявлении в официальном аккаунте дипмиссии в соцсети WeChat.
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Посольство посоветовало гражданам Китая, уже находящимся в этом регионе, как следует позаботиться о своей безопасности, подготовиться к экстренным ситуациям и избегать посещения "чувствительных зон".
Вместе с тем подчеркивается, что в случае, если граждане КНР все же настаивают на поездке в Иран, они должны осознавать, что "могут столкнуться с чрезвычайно высокими рисками безопасности".
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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