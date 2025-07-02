Великое климатическое недоразумение: июль 2025 обманет ожидания россиян
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Синоптики обещали аномальную жару, туристы запасались кремом от загара, а дачники готовились поливать грядки днем и ночью. Но природа решила поиграть в злую шутку — вместо +35 в Москве едва дотягивает до +17. В чем причина климатического сбоя и где все-таки спряталось русское лето?
Циклон против летних планов в центральной России
Главный виновник климатического хаоса в европейской части страны имеет имя и четкую биографию. Североатлантический циклон "Корнелиус" ворвался в Москву и центральные регионы как незваный гость на свадьбу, принеся с собой арктические воздушные массы и затяжные дожди.
© Фото : РоскосмосСпутниковый снимок циклона "Корнелиус"
© Фото : Роскосмос
Спутниковый снимок циклона "Корнелиус"
Система высокого давления, которая должна была обеспечить стабильную жару в Подмосковье и соседних областях, оказалась блокирована мощными циклоническими процессами. Атмосферное давление в Москве скачет от 735 до 765 мм ртутного столба — такие перепады характерны скорее для межсезонья.
Арктическое потепление как источник хаоса
Парадокс климатической системы заключается в том, что глобальное потепление вовсе не означает равномерного роста температур везде. Самое сильное превышение климатической нормы за летний сезон ожидается в Арктике — одном из самых быстро нагревающихся регионов планеты.
Жаркая погода в Москве
Таяние арктических льдов кардинально меняет глобальную циркуляцию воздушных масс. Теплый воздух, который раньше оставался в высоких широтах, теперь перераспределяется по всему континенту, создавая климатические аномалии.
Ямало-Ненецкий автономный округ переживет температуры на 5-8°C выше нормы. Для региона, где летом обычно +15…+20°C, подобное потепление станет климатической революцией.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВ Москве 13 сентября стало самым жарким днем за 75 лет наблюдений
Юг России под ударом стихий
Южные регионы России переживут собственную климатическую драму. В Краснодарском крае установится жаркая погода +30…+34°C, но засуха и риск пожаров омрачат курортный сезон.
Сочи встретит туристов противоречивой погодой — дневная температура около +25°C при высокой влажности 79%, что создаст ощущение духоты. В Черноморском регионе регулярно будут проходить грозы и штормовые предупреждения, заставляя отдыхающих корректировать планы.
© соцсетиПоследствия урагана в Хакасии
© соцсети
Последствия урагана в Хакасии
В Крыму после недели дождей постепенно установится летняя погода. К концу первой недели июля ожидается +28…+33°C, а со второй недели температура может подняться до +35°C.
Уральские температурные качели
Урал демонстрирует климатическую анархию в чистом виде. Регион переживет настоящие температурные американские горки — от +16°C в начале месяца до потенциальных +33°C в середине, с последующим обвалом до +13°C.
Атмосферные фронты на Урале будут сменять друг друга с периодичностью 5-7 дней, принося штормы, грозы и шквальные ветры. Барическая неустойчивость достигнет критических значений, заставляя синоптиков корректировать прогнозы ежедневно.
Екатеринбург
Сибирь между жарой и катастрофой
За Уралом природа будто включила другую программу. Южные районы Сибири переживут классическое лето с температурами +28…+32°C и дефицитом осадков.
Жара обернулась настоящей катастрофой. В Забайкальском крае с начала 2025 года лесные пожары прошли площадь почти 4 миллиона гектаров. Это в 10 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самый крупный пожар площадью 220 тысяч гектаров только недавно удалось локализовать.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на лесные пожары в Республике Саха (Якутия) с борта вертолета
Вид на лесные пожары в Республике Саха (Якутия) с борта вертолета
По прогнозам синоптиков Сибирь в июле будет страдать от высоких температур, воздух может прогреться до +45°C, что увеличит риск возгораний. В Красноярске и Иркутске дневные температуры будут стабильно держаться выше +30°C.
Дальний Восток под угрозой огня
Приморье и Хабаровский край также столкнутся с экстремальными температурами +30…+33°C. Здесь лето полностью соответствует прогнозам синоптиков, но эти прогнозы обещают стать скорее проклятием, чем благословением.
Бурятия готовится к введению режима ЧС регионального значения из-за лесных пожаров. Республиканские власти ужесточают контроль за соблюдением противопожарных правил.
© РИА Новости / Пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы | Перейти в медиабанкВертолет противопожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара в Рязанской области
В Амурской области ожидается критически высокая пожарная опасность. Федеральные трассы могут периодически перекрываться из-за задымления.
Северная столица в привычном амплуа
Санкт-Петербург встретил июль с философским спокойствием — для города на Неве такая погода стала едва ли не курортной. Днем столбик термометра в среднем будет достигать отметок +20…+23°C, а ночью температура будет опускаться до +13…+15°C.
Питерцы, привычные к капризам погоды, воспринимают +22 как повод для массового выезда на дачи. При влажности 75-80% даже небольшое потепление кажется настоящим благословением.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГорожане у фонтана на Московской площади в Санкт-Петербурге
Горожане у фонтана на Московской площади в Санкт-Петербурге
Москва и разбитые ожидания
В Москве июль превратится в месяц климатических разочарований. Обещанная аномальная жара так и не материализуется — вместо этого горожане получат почти питерскую погоду.
Дневные температуры будут колебаться от +20 до +26°C, ночные — от +13 до +18°C. Влажность установится на уровне 50-80%, создавая ощущение сырости. Солнечные дни можно будет пересчитать по пальцам — будет преобладать облачность с периодическими дождями. Разница с прогнозом составила солидные 6-7 градусов — для метеорологии это почти катастрофа.
© СоцсетиСмерч образовался на воде недалеко от Сочи
© Соцсети
Смерч образовался на воде недалеко от Сочи
Синоптики обещают частичную реабилитацию летней погоды во второй половине месяца. Температура должна подняться до +23…+27 градусов. Жара будет приходить волнами по 5–7 дней, а потом снова небольшое похолодание. Впрочем, после обещаний аномальной жары и ситуации в Забайкалье, такие цифры звучат скорее как утешительный приз.