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Великое климатическое недоразумение: июль 2025 обманет ожидания россиян

Великое климатическое недоразумение: июль 2025 обманет ожидания россиян - РИА Новости, 02.07.2025

Великое климатическое недоразумение: июль 2025 обманет ожидания россиян

Синоптики обещали аномальную жару, туристы запасались кремом от загара, а дачники готовились поливать грядки днем и ночью. Но природа решила поиграть в злую... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T13:09:00+03:00

2025-07-02T13:09:00+03:00

2025-07-02T13:53:00+03:00

москва

россия

урал

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Синоптики обещали аномальную жару, туристы запасались кремом от загара, а дачники готовились поливать грядки днем и ночью. Но природа решила поиграть в злую шутку — вместо +35 в Москве едва дотягивает до +17. В чем причина климатического сбоя и где все-таки спряталось русское лето?Циклон против летних планов в центральной РоссииГлавный виновник климатического хаоса в европейской части страны имеет имя и четкую биографию. Североатлантический циклон "Корнелиус" ворвался в Москву и центральные регионы как незваный гость на свадьбу, принеся с собой арктические воздушные массы и затяжные дожди.Система высокого давления, которая должна была обеспечить стабильную жару в Подмосковье и соседних областях, оказалась блокирована мощными циклоническими процессами. Атмосферное давление в Москве скачет от 735 до 765 мм ртутного столба — такие перепады характерны скорее для межсезонья.Арктическое потепление как источник хаосаПарадокс климатической системы заключается в том, что глобальное потепление вовсе не означает равномерного роста температур везде. Самое сильное превышение климатической нормы за летний сезон ожидается в Арктике — одном из самых быстро нагревающихся регионов планеты.Таяние арктических льдов кардинально меняет глобальную циркуляцию воздушных масс. Теплый воздух, который раньше оставался в высоких широтах, теперь перераспределяется по всему континенту, создавая климатические аномалии.Ямало-Ненецкий автономный округ переживет температуры на 5-8°C выше нормы. Для региона, где летом обычно +15…+20°C, подобное потепление станет климатической революцией.Юг России под ударом стихийЮжные регионы России переживут собственную климатическую драму. В Краснодарском крае установится жаркая погода +30…+34°C, но засуха и риск пожаров омрачат курортный сезон.Сочи встретит туристов противоречивой погодой — дневная температура около +25°C при высокой влажности 79%, что создаст ощущение духоты. В Черноморском регионе регулярно будут проходить грозы и штормовые предупреждения, заставляя отдыхающих корректировать планы.В Крыму после недели дождей постепенно установится летняя погода. К концу первой недели июля ожидается +28…+33°C, а со второй недели температура может подняться до +35°C.Уральские температурные качелиУрал демонстрирует климатическую анархию в чистом виде. Регион переживет настоящие температурные американские горки — от +16°C в начале месяца до потенциальных +33°C в середине, с последующим обвалом до +13°C.Атмосферные фронты на Урале будут сменять друг друга с периодичностью 5-7 дней, принося штормы, грозы и шквальные ветры. Барическая неустойчивость достигнет критических значений, заставляя синоптиков корректировать прогнозы ежедневно.Сибирь между жарой и катастрофойЗа Уралом природа будто включила другую программу. Южные районы Сибири переживут классическое лето с температурами +28…+32°C и дефицитом осадков.Жара обернулась настоящей катастрофой. В Забайкальском крае с начала 2025 года лесные пожары прошли площадь почти 4 миллиона гектаров. Это в 10 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самый крупный пожар площадью 220 тысяч гектаров только недавно удалось локализовать.По прогнозам синоптиков Сибирь в июле будет страдать от высоких температур, воздух может прогреться до +45°C, что увеличит риск возгораний. В Красноярске и Иркутске дневные температуры будут стабильно держаться выше +30°C.Дальний Восток под угрозой огняПриморье и Хабаровский край также столкнутся с экстремальными температурами +30…+33°C. Здесь лето полностью соответствует прогнозам синоптиков, но эти прогнозы обещают стать скорее проклятием, чем благословением.Бурятия готовится к введению режима ЧС регионального значения из-за лесных пожаров. Республиканские власти ужесточают контроль за соблюдением противопожарных правил.В Амурской области ожидается критически высокая пожарная опасность. Федеральные трассы могут периодически перекрываться из-за задымления.Северная столица в привычном амплуаСанкт-Петербург встретил июль с философским спокойствием — для города на Неве такая погода стала едва ли не курортной. Днем столбик термометра в среднем будет достигать отметок +20…+23°C, а ночью температура будет опускаться до +13…+15°C.Питерцы, привычные к капризам погоды, воспринимают +22 как повод для массового выезда на дачи. При влажности 75-80% даже небольшое потепление кажется настоящим благословением.Москва и разбитые ожиданияВ Москве июль превратится в месяц климатических разочарований. Обещанная аномальная жара так и не материализуется — вместо этого горожане получат почти питерскую погоду.Дневные температуры будут колебаться от +20 до +26°C, ночные — от +13 до +18°C. Влажность установится на уровне 50-80%, создавая ощущение сырости. Солнечные дни можно будет пересчитать по пальцам — будет преобладать облачность с периодическими дождями. Разница с прогнозом составила солидные 6-7 градусов — для метеорологии это почти катастрофа.Синоптики обещают частичную реабилитацию летней погоды во второй половине месяца. Температура должна подняться до +23…+27 градусов. Жара будет приходить волнами по 5–7 дней, а потом снова небольшое похолодание. Впрочем, после обещаний аномальной жары и ситуации в Забайкалье, такие цифры звучат скорее как утешительный приз.

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москва, россия, урал