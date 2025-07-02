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Алиханов сообщил о завершении проектирования поезда для ВСМ - РИА Новости, 02.07.2025
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11:27 02.07.2025 (обновлено: 11:53 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/poezd-2026689118.html
Алиханов сообщил о завершении проектирования поезда для ВСМ
Алиханов сообщил о завершении проектирования поезда для ВСМ - РИА Новости, 02.07.2025
Алиханов сообщил о завершении проектирования поезда для ВСМ
Завершается проектирование российского высокоскоростного поезда и готовятся к испытаниям опытные образцы основных узлов, сообщил министр промышленности и... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T11:27:00+03:00
2025-07-02T11:53:00+03:00
россия
антон алиханов
общество
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Завершается проектирование российского высокоскоростного поезда и готовятся к испытаниям опытные образцы основных узлов, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.В среду он выступал на "правительственном часе" в Совете Федерации."Также по поручению Владимира Владимировича (Путин - ред.) в железнодорожном машиностроении планируем восполнить единственную неохваченную нишу - это высокоскоростные поезда. Обеспечили исполнителю - "Уральским локомотивам" - поддержку через кластерную инвестплатформу. По графику идет строительство необходимых мощностей. Завершается проектирование самого поезда и готовятся к испытаниям опытные образцы основных узлов – двигателя, тележки и кузова состава", - сказал Алиханов.Завод "Уральские локомотивы" планирует завершить строительство производства для поездов ВСМ до конца 2026 года. Начало сборки первого образца поезда для ВСМ запланировано на 2026 год. В 2027 году поезд должен быть готов, а на 2028 год запланировано получение сертификата соответствия.Всего до 2030 года завод "Уральские локомотивы" поставит для первой в России ВСМ Москва - Санкт-Петербург 43 восьмивагонных поезда. В составе из 8 вагонов планируется 454 пассажирских места: один вагон первого класса с 21 местом (15 сидячих мест, переговорная - 4 места, купе-сьют - 2 места), один вагон бизнес-класса - 68 мест, два вагона класса стандарт – 135 мест, четыре вагона класса комфорт – 230 мест.Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Строительство основного участка магистрали планируется начать в середине 2025 года. Дорога будет полностью запущена в 2028 году.
https://ria.ru/20250524/vsm-2018879054.html
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россия, антон алиханов, общество
Россия, Антон Алиханов, Общество
Алиханов сообщил о завершении проектирования поезда для ВСМ

Алиханов заявил о завершении проектирования российского высокоскоростного поезда

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Завершается проектирование российского высокоскоростного поезда и готовятся к испытаниям опытные образцы основных узлов, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.
В среду он выступал на "правительственном часе" в Совете Федерации.
Подготовка к строительству ВСМ Москва — Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
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"Также по поручению Владимира Владимировича (Путин - ред.) в железнодорожном машиностроении планируем восполнить единственную неохваченную нишу - это высокоскоростные поезда. Обеспечили исполнителю - "Уральским локомотивам" - поддержку через кластерную инвестплатформу. По графику идет строительство необходимых мощностей. Завершается проектирование самого поезда и готовятся к испытаниям опытные образцы основных узлов – двигателя, тележки и кузова состава", - сказал Алиханов.
Завод "Уральские локомотивы" планирует завершить строительство производства для поездов ВСМ до конца 2026 года. Начало сборки первого образца поезда для ВСМ запланировано на 2026 год. В 2027 году поезд должен быть готов, а на 2028 год запланировано получение сертификата соответствия.
Всего до 2030 года завод "Уральские локомотивы" поставит для первой в России ВСМ Москва - Санкт-Петербург 43 восьмивагонных поезда. В составе из 8 вагонов планируется 454 пассажирских места: один вагон первого класса с 21 местом (15 сидячих мест, переговорная - 4 места, купе-сьют - 2 места), один вагон бизнес-класса - 68 мест, два вагона класса стандарт – 135 мест, четыре вагона класса комфорт – 230 мест.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Строительство основного участка магистрали планируется начать в середине 2025 года. Дорога будет полностью запущена в 2028 году.
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