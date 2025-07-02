https://ria.ru/20250702/poezd-2026689118.html

Алиханов сообщил о завершении проектирования поезда для ВСМ

Алиханов сообщил о завершении проектирования поезда для ВСМ - РИА Новости, 02.07.2025

Алиханов сообщил о завершении проектирования поезда для ВСМ

Завершается проектирование российского высокоскоростного поезда и готовятся к испытаниям опытные образцы основных узлов, сообщил министр промышленности и... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T11:27:00+03:00

2025-07-02T11:27:00+03:00

2025-07-02T11:53:00+03:00

россия

антон алиханов

общество

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Завершается проектирование российского высокоскоростного поезда и готовятся к испытаниям опытные образцы основных узлов, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.В среду он выступал на "правительственном часе" в Совете Федерации."Также по поручению Владимира Владимировича (Путин - ред.) в железнодорожном машиностроении планируем восполнить единственную неохваченную нишу - это высокоскоростные поезда. Обеспечили исполнителю - "Уральским локомотивам" - поддержку через кластерную инвестплатформу. По графику идет строительство необходимых мощностей. Завершается проектирование самого поезда и готовятся к испытаниям опытные образцы основных узлов – двигателя, тележки и кузова состава", - сказал Алиханов.Завод "Уральские локомотивы" планирует завершить строительство производства для поездов ВСМ до конца 2026 года. Начало сборки первого образца поезда для ВСМ запланировано на 2026 год. В 2027 году поезд должен быть готов, а на 2028 год запланировано получение сертификата соответствия.Всего до 2030 года завод "Уральские локомотивы" поставит для первой в России ВСМ Москва - Санкт-Петербург 43 восьмивагонных поезда. В составе из 8 вагонов планируется 454 пассажирских места: один вагон первого класса с 21 местом (15 сидячих мест, переговорная - 4 места, купе-сьют - 2 места), один вагон бизнес-класса - 68 мест, два вагона класса стандарт – 135 мест, четыре вагона класса комфорт – 230 мест.Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Строительство основного участка магистрали планируется начать в середине 2025 года. Дорога будет полностью запущена в 2028 году.

https://ria.ru/20250524/vsm-2018879054.html

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россия, антон алиханов, общество