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Два подростка пострадали при украинской атаке в Ижевске - РИА Новости, 02.07.2025
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13:31 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/podrostki-2026719802.html
Два подростка пострадали при украинской атаке в Ижевске
Два подростка пострадали при украинской атаке в Ижевске - РИА Новости, 02.07.2025
Два подростка пострадали при украинской атаке в Ижевске
Два подростка пострадали при атаке БПЛА в Ижевске, один из них доставлен в московскую больницу, второй находится в ижевской клинике, сообщил министр... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T13:31:00+03:00
2025-07-02T13:31:00+03:00
происшествия
ижевск
россия
здоровье - общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 2 июн - РИА Новости. Два подростка пострадали при атаке БПЛА в Ижевске, один из них доставлен в московскую больницу, второй находится в ижевской клинике, сообщил министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин. "Ночью спецбортом МЧС эвакуировали в федеральные медцентры 6 пострадавших, которым требовалась специализированная помощь. В том числе одного из двоих пострадавших подростков - 17-летнего мальчика. Второй подросток остается на лечении в Ижевске. Всю информацию о состоянии пациентов родственники могут получить в приемных покоях федеральных клиник и наших больниц", - написал Багин в своём Telegram-канале. Он отметил, что постоянно находится на связи с Минздравом России. "Федеральные коллеги высоко оценили работу наших специалистов, которые первыми пришли на помощь пострадавшим. Хочу поблагодарить за самоотверженную, четкую и слаженную работу Службу скорой помощи, коллег из 1 РКБ, ижевской ГКБ N6. Вы настоящие профессионалы!" - добавил министр.
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происшествия, ижевск, россия, здоровье - общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ижевск, Россия, Здоровье - Общество, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Два подростка пострадали при украинской атаке в Ижевске

Багин: 2 подростка пострадали при атаке БПЛА ВСУ в Ижевске

Взрыв после падения БПЛА в Ижевске. Кадр видео из соцсетей
Взрыв после падения БПЛА в Ижевске. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Взрыв после падения БПЛА в Ижевске. Кадр видео из соцсетей
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УФА, 2 июн - РИА Новости. Два подростка пострадали при атаке БПЛА в Ижевске, один из них доставлен в московскую больницу, второй находится в ижевской клинике, сообщил министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин.
"Ночью спецбортом МЧС эвакуировали в федеральные медцентры 6 пострадавших, которым требовалась специализированная помощь. В том числе одного из двоих пострадавших подростков - 17-летнего мальчика. Второй подросток остается на лечении в Ижевске. Всю информацию о состоянии пациентов родственники могут получить в приемных покоях федеральных клиник и наших больниц", - написал Багин в своём Telegram-канале.
Он отметил, что постоянно находится на связи с Минздравом России.
"Федеральные коллеги высоко оценили работу наших специалистов, которые первыми пришли на помощь пострадавшим. Хочу поблагодарить за самоотверженную, четкую и слаженную работу Службу скорой помощи, коллег из 1 РКБ, ижевской ГКБ N6. Вы настоящие профессионалы!" - добавил министр.
Пожар после падения БПЛА в Ижевске. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
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Вчера, 08:27
 
ПроисшествияИжевскРоссияЗдоровье - ОбществоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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