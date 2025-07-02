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Два подростка пострадали при украинской атаке в Ижевске
Два подростка пострадали при украинской атаке в Ижевске - РИА Новости, 02.07.2025
Два подростка пострадали при украинской атаке в Ижевске
Два подростка пострадали при атаке БПЛА в Ижевске, один из них доставлен в московскую больницу, второй находится в ижевской клинике, сообщил министр... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T13:31:00+03:00
2025-07-02T13:31:00+03:00
2025-07-02T13:31:00+03:00
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 2 июн - РИА Новости. Два подростка пострадали при атаке БПЛА в Ижевске, один из них доставлен в московскую больницу, второй находится в ижевской клинике, сообщил министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин. "Ночью спецбортом МЧС эвакуировали в федеральные медцентры 6 пострадавших, которым требовалась специализированная помощь. В том числе одного из двоих пострадавших подростков - 17-летнего мальчика. Второй подросток остается на лечении в Ижевске. Всю информацию о состоянии пациентов родственники могут получить в приемных покоях федеральных клиник и наших больниц", - написал Багин в своём Telegram-канале. Он отметил, что постоянно находится на связи с Минздравом России. "Федеральные коллеги высоко оценили работу наших специалистов, которые первыми пришли на помощь пострадавшим. Хочу поблагодарить за самоотверженную, четкую и слаженную работу Службу скорой помощи, коллег из 1 РКБ, ижевской ГКБ N6. Вы настоящие профессионалы!" - добавил министр.
https://ria.ru/20250702/postradavshie-2026654426.html
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происшествия, ижевск, россия, здоровье - общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ижевск, Россия, Здоровье - Общество, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Два подростка пострадали при украинской атаке в Ижевске
Багин: 2 подростка пострадали при атаке БПЛА ВСУ в Ижевске