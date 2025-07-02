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Более 30 километров ведущих к нацпаркам дорог отремонтируют в Подмосковье - РИА Новости, 02.07.2025
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Новости Подмосковья
 
16:09 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/podmoskove-2026768001.html
Более 30 километров ведущих к нацпаркам дорог отремонтируют в Подмосковье
Более 30 километров ведущих к нацпаркам дорог отремонтируют в Подмосковье - РИА Новости, 02.07.2025
Более 30 километров ведущих к нацпаркам дорог отремонтируют в Подмосковье
В Московской области в ходе ремонтного сезона 2025 года заменят покрытие на 40 километрах региональных дорог, которые ведут к шести национальным паркам,... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T16:09:00+03:00
2025-07-02T16:09:00+03:00
новости подмосковья
городское хозяйство москвы
московская область (подмосковье)
щелково
серпухов
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В Московской области в ходе ремонтного сезона 2025 года заменят покрытие на 40 километрах региональных дорог, которые ведут к шести национальным паркам, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. Работы ведутся по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". "Специалисты "Мосавтодора" заменят порядка 40 километров покрытия на 11 участках региональных дорог Подмосковья, которые ведут к шести национальным паркам. Работы по укладке уже завершены на дорогах у "Лосиного острова", урочища "Три ручья" и Приокско-Террасного заповедника", — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба. По данным ведомства, дорожные службы обновили покрытие на дороге "Жигалово-Загорянка" в городском округе Щелково, расположенной у национального парка "Лосиный остров". В городском округе Серпухов завершена укладка дорожного покрытия на двух участках у урочища "Три ручья": дорогах "Пущино — Карагашино" и "Липицы-Новоселки — Большая Городня". Кроме того, у Приокско-Террасного заповедника отремонтирован двухкилометровый участок дороги "Борисово — Лужки — Республика". Вблизи заказника "Таруса" завершен ремонт на одном из двух участков дороги "Серпухов — Протвино". У национального парка "Завидово" покрытие заменено на дороге "Суворово — Ошейкино — Максимово". Работы продолжаются еще на двух дорогах в муниципальном округе Лотошино, где общая протяженность ремонтируемых участков превышает 12 километров. Параллельно ведутся работы по укладке покрытия на дороге "Лотошино — Афанасово — Введенское", проходящей рядом с заказником "Аринкинский". После завершения укладки на всех указанных объектах будут укреплены обочины и нанесена разметка для обеспечения комфорта и безопасности участников дорожного движения.
https://ria.ru/20250701/podmoskove-2026558092.html
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городское хозяйство москвы, московская область (подмосковье), щелково, серпухов, мосавтодор
Новости Подмосковья, Городское хозяйство Москвы, Московская область (Подмосковье), Щелково, Серпухов, Мосавтодор
Более 30 километров ведущих к нацпаркам дорог отремонтируют в Подмосковье

Свыше 30 километров дорог, ведущих к 6 нацпаркам, отремонтируют в Подмосковье

© Фото : министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской областиВ Подмосковье отремонтируют 30 километров дорог в этом году
В Подмосковье отремонтируют 30 километров дорог в этом году - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Фото : министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
В Подмосковье отремонтируют 30 километров дорог в этом году. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В Московской области в ходе ремонтного сезона 2025 года заменят покрытие на 40 километрах региональных дорог, которые ведут к шести национальным паркам, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Работы ведутся по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".
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"Специалисты "Мосавтодора" заменят порядка 40 километров покрытия на 11 участках региональных дорог Подмосковья, которые ведут к шести национальным паркам. Работы по укладке уже завершены на дорогах у "Лосиного острова", урочища "Три ручья" и Приокско-Террасного заповедника", — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба.
По данным ведомства, дорожные службы обновили покрытие на дороге "Жигалово-Загорянка" в городском округе Щелково, расположенной у национального парка "Лосиный остров". В городском округе Серпухов завершена укладка дорожного покрытия на двух участках у урочища "Три ручья": дорогах "Пущино — Карагашино" и "Липицы-Новоселки — Большая Городня". Кроме того, у Приокско-Террасного заповедника отремонтирован двухкилометровый участок дороги "Борисово — Лужки — Республика".
Вблизи заказника "Таруса" завершен ремонт на одном из двух участков дороги "Серпухов — Протвино". У национального парка "Завидово" покрытие заменено на дороге "Суворово — Ошейкино — Максимово". Работы продолжаются еще на двух дорогах в муниципальном округе Лотошино, где общая протяженность ремонтируемых участков превышает 12 километров.
Параллельно ведутся работы по укладке покрытия на дороге "Лотошино — Афанасово — Введенское", проходящей рядом с заказником "Аринкинский".
После завершения укладки на всех указанных объектах будут укреплены обочины и нанесена разметка для обеспечения комфорта и безопасности участников дорожного движения.
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Новости ПодмосковьяГородское хозяйство МосквыМосковская область (Подмосковье)ЩелковоСерпуховМосавтодор
 
 
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