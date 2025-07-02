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Семейный фестиваль пройдет в подмосковной Коломне в июле - РИА Новости, 02.07.2025
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Новости Подмосковья
 
15:48 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/podmoskove-2026762602.html
Семейный фестиваль пройдет в подмосковной Коломне в июле
Семейный фестиваль пройдет в подмосковной Коломне в июле - РИА Новости, 02.07.2025
Семейный фестиваль пройдет в подмосковной Коломне в июле
II Семейный фестиваль "Рябинушка" состоится на Соборной площади в подмосковной Коломне 4 и 5 июля, событие приурочено к Году защитника Отечества и направлено на РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T15:48:00+03:00
2025-07-02T15:48:00+03:00
новости подмосковья
коломна
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. II Семейный фестиваль "Рябинушка" состоится на Соборной площади в подмосковной Коломне 4 и 5 июля, событие приурочено к Году защитника Отечества и направлено на поддержку семейных ценностей и традиций, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Фестиваль организован в соответствии с задачами нацпроекта "Семья". На "Рябинушке" традиционно чествуют выдающиеся семьи Подмосковья. В Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы будут отмечены многодетные семьи, члены которых защищают Родину. По данным пресс-службы, программа фестиваля рассчитана на интересы аудитории различных возрастов. В ней примут участие вокальные, инструментальные и хореографические коллективы городского округа Коломна. Кроме этого, в первый и второй день мероприятия для гостей будут проводиться мастер-классы по плетению кос и венков, созданию богородской игрушки, валянию из шерсти, изготовлению свечей из вощины и многому другому.
https://ria.ru/20250702/podmoskove-2026716954.html
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коломна, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Коломна, Московская область (Подмосковье)
Семейный фестиваль пройдет в подмосковной Коломне в июле

Семейный фестиваль "Рябинушка" состоится в подмосковной Коломне 4 и 5 июля

© Фото : пресс-служба министерства культуры и туризма Московской областиСемейный фестиваль "Рябинушка" в Коломне
Семейный фестиваль Рябинушка в Коломне - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Фото : пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Семейный фестиваль "Рябинушка" в Коломне
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. II Семейный фестиваль "Рябинушка" состоится на Соборной площади в подмосковной Коломне 4 и 5 июля, событие приурочено к Году защитника Отечества и направлено на поддержку семейных ценностей и традиций, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Фестиваль организован в соответствии с задачами нацпроекта "Семья".
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На "Рябинушке" традиционно чествуют выдающиеся семьи Подмосковья. В Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы будут отмечены многодетные семьи, члены которых защищают Родину.
По данным пресс-службы, программа фестиваля рассчитана на интересы аудитории различных возрастов. В ней примут участие вокальные, инструментальные и хореографические коллективы городского округа Коломна.
Кроме этого, в первый и второй день мероприятия для гостей будут проводиться мастер-классы по плетению кос и венков, созданию богородской игрушки, валянию из шерсти, изготовлению свечей из вощины и многому другому.
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