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Жители Подмосковья подали свыше 156 тысяч земельно-имущественных заявлений
Жители Подмосковья подали свыше 156 тысяч земельно-имущественных заявлений - РИА Новости, 02.07.2025
Жители Подмосковья подали свыше 156 тысяч земельно-имущественных заявлений
В Московской области в первом полугодии 2025 года от жителей региона поступило более 156 тысяч заявлений на услуги земельно-имущественной сферы, что на 43... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T13:25:00+03:00
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В Московской области в первом полугодии 2025 года от жителей региона поступило более 156 тысяч заявлений на услуги земельно-имущественной сферы, что на 43 тысячи заявок больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона. Министр имущественных отношений Подмосковья Тихон Фирсов отметил, что наиболее популярными имущественными услугами являются перераспределение земельных участков и предварительное согласование предоставления земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. "Так, за предварительным согласованием предоставления участков обратились свыше 34,3 тысячи жителей, а перераспределить свои участки захотели 32,7 тысячи граждан. Третьей ходовой услугой является предоставление земли в аренду и собственность без торгов, за ее предоставлением обратились более 17,4 тысячи граждан", — приводит пресс-служба слова Фирсова. По данным ведомства, в пятерку наиболее популярных у заявителей услуг вошла также выдача разрешений на размещение объектов — ею уже воспользовались более 11,1 тысячи заявителей. Еще одна востребованная услуга в Подмосковье – бесплатное предоставление в собственность земельных участков из неразграниченной собственности. Этой возможностью уже воспользовались более 10,9 тысячи жителей. Найти необходимую услугу или сервис можно на портале государственных услуг Подмосковья в раздел "Земля и стройка", подраздел "Имущественные отношения". В подборе электронной услуги поможет экспертная система портала.
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московская область (подмосковье), жилье
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Жилье
Жители Подмосковья подали свыше 156 тысяч земельно-имущественных заявлений
Более 156 тысяч земельно-имущественных заявок подали в Подмосковье в 2025 году
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В Московской области в первом полугодии 2025 года от жителей региона поступило более 156 тысяч заявлений на услуги земельно-имущественной сферы, что на 43 тысячи заявок больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.
Министр имущественных отношений Подмосковья Тихон Фирсов отметил, что наиболее популярными имущественными услугами являются перераспределение земельных участков и предварительное согласование предоставления земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.
"Так, за предварительным согласованием предоставления участков обратились свыше 34,3 тысячи жителей, а перераспределить свои участки захотели 32,7 тысячи граждан. Третьей ходовой услугой является предоставление земли в аренду и собственность без торгов, за ее предоставлением обратились более 17,4 тысячи граждан", — приводит пресс-служба слова Фирсова.
По данным ведомства, в пятерку наиболее популярных у заявителей услуг вошла также выдача разрешений на размещение объектов — ею уже воспользовались более 11,1 тысячи заявителей.
Еще одна востребованная услуга в Подмосковье – бесплатное предоставление в собственность земельных участков из неразграниченной собственности. Этой возможностью уже воспользовались более 10,9 тысячи жителей.
Найти необходимую услугу или сервис можно на портале государственных услуг Подмосковья в раздел "Земля и стройка", подраздел "Имущественные отношения". В подборе электронной услуги поможет экспертная система портала.