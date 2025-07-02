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Почти 3 тысячи человек выпустились из Московского областного медколледжа - РИА Новости, 02.07.2025
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Новости Подмосковья
 
13:14 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/podmoskove-2026714051.html
Почти 3 тысячи человек выпустились из Московского областного медколледжа
Почти 3 тысячи человек выпустились из Московского областного медколледжа - РИА Новости, 02.07.2025
Почти 3 тысячи человек выпустились из Московского областного медколледжа
Почти 3 тысячи человек окончили обучение в этом году в Московском областном медицинском колледже и его филиалах, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T13:14:00+03:00
2025-07-02T13:14:00+03:00
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Почти 3 тысячи человек окончили обучение в этом году в Московском областном медицинском колледже и его филиалах, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья. Больше всего выпускников в текущем году по направлениям "Сестринское дело" — 1,9 тысячи человек, "Лечебное дело" — 742, "Фармация" — 189. "Для нас имеет огромное значение привлечение новых медицинских кадров. В этом году обучение в областном медколледже завершили почти 3 тысячи ребят, из них 520 еще во время учебы заключили договоры на целевое обучение с нашими медорганизациями, а значит, в ближайшее время гарантированно выйдут на работу на благо жителей Подмосковья", — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что область ждет и остальных выпускников для трудоустройства в региональные больницы, поликлиники и станции скорой помощи. В ведомстве отмечают, что Московский областной медколледж обучает студентов по следующим специальностям: "Лечебное дело", "Сестринское дело", "Стоматология ортопедическая", "Стоматология профилактическая", "Лабораторная диагностика", "Фармация". Студенты 1-4 курсов могут заключить целевой договор, который обеспечивает место работы в медучреждениях Подмосковья сразу после выпуска.
https://ria.ru/20250701/podmoskove-2026513540.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Почти 3 тысячи человек выпустились из Московского областного медколледжа

Московский областной медколледж выпустил порядка 3 тысяч человек в 2025 году

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСтуденты медицинского колледжа
Студенты медицинского колледжа - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Студенты медицинского колледжа. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Почти 3 тысячи человек окончили обучение в этом году в Московском областном медицинском колледже и его филиалах, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
Больше всего выпускников в текущем году по направлениям "Сестринское дело" — 1,9 тысячи человек, "Лечебное дело" — 742, "Фармация" — 189.
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"Для нас имеет огромное значение привлечение новых медицинских кадров. В этом году обучение в областном медколледже завершили почти 3 тысячи ребят, из них 520 еще во время учебы заключили договоры на целевое обучение с нашими медорганизациями, а значит, в ближайшее время гарантированно выйдут на работу на благо жителей Подмосковья", — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что область ждет и остальных выпускников для трудоустройства в региональные больницы, поликлиники и станции скорой помощи.
В ведомстве отмечают, что Московский областной медколледж обучает студентов по следующим специальностям: "Лечебное дело", "Сестринское дело", "Стоматология ортопедическая", "Стоматология профилактическая", "Лабораторная диагностика", "Фармация".
Студенты 1-4 курсов могут заключить целевой договор, который обеспечивает место работы в медучреждениях Подмосковья сразу после выпуска.
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