https://ria.ru/20250702/podmoskove-2026714051.html

Почти 3 тысячи человек выпустились из Московского областного медколледжа

Почти 3 тысячи человек выпустились из Московского областного медколледжа - РИА Новости, 02.07.2025

Почти 3 тысячи человек выпустились из Московского областного медколледжа

Почти 3 тысячи человек окончили обучение в этом году в Московском областном медицинском колледже и его филиалах, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T13:14:00+03:00

2025-07-02T13:14:00+03:00

2025-07-02T13:14:00+03:00

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Почти 3 тысячи человек окончили обучение в этом году в Московском областном медицинском колледже и его филиалах, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья. Больше всего выпускников в текущем году по направлениям "Сестринское дело" — 1,9 тысячи человек, "Лечебное дело" — 742, "Фармация" — 189. "Для нас имеет огромное значение привлечение новых медицинских кадров. В этом году обучение в областном медколледже завершили почти 3 тысячи ребят, из них 520 еще во время учебы заключили договоры на целевое обучение с нашими медорганизациями, а значит, в ближайшее время гарантированно выйдут на работу на благо жителей Подмосковья", — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что область ждет и остальных выпускников для трудоустройства в региональные больницы, поликлиники и станции скорой помощи. В ведомстве отмечают, что Московский областной медколледж обучает студентов по следующим специальностям: "Лечебное дело", "Сестринское дело", "Стоматология ортопедическая", "Стоматология профилактическая", "Лабораторная диагностика", "Фармация". Студенты 1-4 курсов могут заключить целевой договор, который обеспечивает место работы в медучреждениях Подмосковья сразу после выпуска.

https://ria.ru/20250701/podmoskove-2026513540.html

https://ria.ru/20250630/dostupnaya-2026322756.html

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московская область (подмосковье)