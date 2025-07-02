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Россиянам рассказали об изменении в правилах выгула домашних животных - РИА Новости, 02.07.2025
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02:18 02.07.2025 (обновлено: 09:25 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/plyazh-2026639578.html
Россиянам рассказали об изменении в правилах выгула домашних животных
Россиянам рассказали об изменении в правилах выгула домашних животных - РИА Новости, 02.07.2025
Россиянам рассказали об изменении в правилах выгула домашних животных
Посетителям российских пляжей с 1 сентября будет запрещено приводить с собой на пляж домашних животных, кроме собак-поводырей, рассказал РИА Новости юрист,... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T02:18:00+03:00
2025-07-02T09:25:00+03:00
россия
москва
московская область (подмосковье)
александр хаминский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Посетителям российских пляжей с 1 сентября будет запрещено приводить с собой на пляж домашних животных, кроме собак-поводырей, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Соответствующие изменения предусмотрены проектом приказа МЧС, который должен вступить в силу 1 сентября 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2031 года.Федеральный закон "О безопасности людей на водных объектах" начнет действовать в России с 1 сентября. МЧС работало над его проектом с 2022 года и постаралось учесть все требования к ключевым вопросам безопасности в отношении поднадзорных объектов ГИМС МЧС России: маломерных судов, баз-сооружений для их стоянок, пляжей, переправ и наплавных мостов. Приказ будет действовать до 1 сентября 2031 года. "С учетом того, что пляжи всегда представляют собой массовое скопление людей, отдыхающих возле водоемов, особое внимание в новом приказе уделено именно требованиям к поведению на пляжах. В частности, министерство запрещает посетителям пляжей загрязнять и засорять зону купания и территорию пляжа, купание в состоянии опьянения, а так же, среди прочего, приводить с собой на пляж животных, за исключением собак–поводырей", — рассказал Хаминский. Юрист уточнил, что запрет приводить с собой животных действует только на территории пляжей, а не на всей береговой черте водного объекта. "Такое требование вызвано тем, что приоритет в общественном месте имеют люди, а особенно дети. При этом животные могут напугать купающихся, укусить, справить естественные надобности. То есть по сути запрет вызван санитарно-эпидемиологическими требованиями и требованиями безопасности в местах массового посещения людьми", — объяснил юрист. Как подчеркнул Хаминский, приказ не посягает на права граждан выгуливать домашних животных вне пляжей.
https://ria.ru/20250606/passazhiry-2021213414.html
https://ria.ru/20250518/yurist-2017639652.html
россия
москва
московская область (подмосковье)
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россия, москва, московская область (подмосковье), александр хаминский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Александр Хаминский, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россиянам рассказали об изменении в правилах выгула домашних животных

Юрист Хаминский: с 1 сентября запретят выгуливать домашних животных на пляжах

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГорожане отдыхают на пляже
Горожане отдыхают на пляже - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Горожане отдыхают на пляже. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Посетителям российских пляжей с 1 сентября будет запрещено приводить с собой на пляж домашних животных, кроме собак-поводырей, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Соответствующие изменения предусмотрены проектом приказа МЧС, который должен вступить в силу 1 сентября 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2031 года.
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Федеральный закон "О безопасности людей на водных объектах" начнет действовать в России с 1 сентября. МЧС работало над его проектом с 2022 года и постаралось учесть все требования к ключевым вопросам безопасности в отношении поднадзорных объектов ГИМС МЧС России: маломерных судов, баз-сооружений для их стоянок, пляжей, переправ и наплавных мостов. Приказ будет действовать до 1 сентября 2031 года.
"С учетом того, что пляжи всегда представляют собой массовое скопление людей, отдыхающих возле водоемов, особое внимание в новом приказе уделено именно требованиям к поведению на пляжах. В частности, министерство запрещает посетителям пляжей загрязнять и засорять зону купания и территорию пляжа, купание в состоянии опьянения, а так же, среди прочего, приводить с собой на пляж животных, за исключением собак–поводырей", — рассказал Хаминский.
Юрист уточнил, что запрет приводить с собой животных действует только на территории пляжей, а не на всей береговой черте водного объекта.
"Такое требование вызвано тем, что приоритет в общественном месте имеют люди, а особенно дети. При этом животные могут напугать купающихся, укусить, справить естественные надобности. То есть по сути запрет вызван санитарно-эпидемиологическими требованиями и требованиями безопасности в местах массового посещения людьми", — объяснил юрист.
Как подчеркнул Хаминский, приказ не посягает на права граждан выгуливать домашних животных вне пляжей.
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РоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Александр ХаминскийМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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