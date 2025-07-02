https://ria.ru/20250702/peterburg-2026802268.html

В Петербурге арестовали подозреваемого в афере на 22,5 миллиона рублей

В Петербурге арестовали подозреваемого в афере на 22,5 миллиона рублей - РИА Новости, 02.07.2025

В Петербурге арестовали подозреваемого в афере на 22,5 миллиона рублей

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу местного жителя Марка Амурова, который подозревается в том, что вместе с соучастниками вынудил... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T18:35:00+03:00

2025-07-02T18:35:00+03:00

2025-07-02T18:35:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_2ef356be5270a6325217a96d150275cb.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу местного жителя Марка Амурова, который подозревается в том, что вместе с соучастниками вынудил трех человек расстаться со сбережениями общую сумму 22,5 миллиона рублей под предлогом инвестирования в несуществующий бизнес, сообщила объединенная пресс-служба судов города. "Смольнинский районный суд... вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марка Амурова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере – ред.)", – говорится в сообщении. По данным следствия, Амуров вместе с неустановленными соучастниками пообещали одной из потерпевших помочь заработать деньги "посредством инвестирования в их якобы предпринимательскую деятельность". В результате не позднее 10 декабря 2020 года женщина передала предполагаемым аферистам 14 миллионов рублей. Таким же образом в конце декабря 2021 года и в конце ноября 2022 года оказались обмануты еще два человека, один из которых лишился 3,5 миллионов рублей, а другой – 5 миллионов рублей, отмечают в судебной пресс-службе. Амурова задержали во вторник, пока он имеет статус подозреваемого. Срок его ареста истекает 31 августа 2025 года.

https://ria.ru/20250702/peterburg-2026711522.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, россия