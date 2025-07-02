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В Петербурге арестовали подозреваемого в афере на 22,5 миллиона рублей - РИА Новости, 02.07.2025
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18:35 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/peterburg-2026802268.html
В Петербурге арестовали подозреваемого в афере на 22,5 миллиона рублей
В Петербурге арестовали подозреваемого в афере на 22,5 миллиона рублей - РИА Новости, 02.07.2025
В Петербурге арестовали подозреваемого в афере на 22,5 миллиона рублей
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу местного жителя Марка Амурова, который подозревается в том, что вместе с соучастниками вынудил... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T18:35:00+03:00
2025-07-02T18:35:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу местного жителя Марка Амурова, который подозревается в том, что вместе с соучастниками вынудил трех человек расстаться со сбережениями общую сумму 22,5 миллиона рублей под предлогом инвестирования в несуществующий бизнес, сообщила объединенная пресс-служба судов города. "Смольнинский районный суд... вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марка Амурова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере – ред.)", – говорится в сообщении. По данным следствия, Амуров вместе с неустановленными соучастниками пообещали одной из потерпевших помочь заработать деньги "посредством инвестирования в их якобы предпринимательскую деятельность". В результате не позднее 10 декабря 2020 года женщина передала предполагаемым аферистам 14 миллионов рублей. Таким же образом в конце декабря 2021 года и в конце ноября 2022 года оказались обмануты еще два человека, один из которых лишился 3,5 миллионов рублей, а другой – 5 миллионов рублей, отмечают в судебной пресс-службе. Амурова задержали во вторник, пока он имеет статус подозреваемого. Срок его ареста истекает 31 августа 2025 года.
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происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге арестовали подозреваемого в афере на 22,5 миллиона рублей

Жителя Петербурга арестовали по делу о мошенничестве на 22,5 миллиона рублей

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу местного жителя Марка Амурова, который подозревается в том, что вместе с соучастниками вынудил трех человек расстаться со сбережениями общую сумму 22,5 миллиона рублей под предлогом инвестирования в несуществующий бизнес, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
"Смольнинский районный суд... вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марка Амурова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере – ред.)", – говорится в сообщении.
По данным следствия, Амуров вместе с неустановленными соучастниками пообещали одной из потерпевших помочь заработать деньги "посредством инвестирования в их якобы предпринимательскую деятельность". В результате не позднее 10 декабря 2020 года женщина передала предполагаемым аферистам 14 миллионов рублей.
Таким же образом в конце декабря 2021 года и в конце ноября 2022 года оказались обмануты еще два человека, один из которых лишился 3,5 миллионов рублей, а другой – 5 миллионов рублей, отмечают в судебной пресс-службе.
Амурова задержали во вторник, пока он имеет статус подозреваемого. Срок его ареста истекает 31 августа 2025 года.
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