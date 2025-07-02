https://ria.ru/20250702/peterburg-2026711522.html

В Петербурге задержали курьера мошенников, обманувших пенсионера

В Петербурге задержали курьера мошенников, обманувших пенсионера - РИА Новости, 02.07.2025

В Петербурге задержали курьера мошенников, обманувших пенсионера

Полиция Санкт-Петербурга задержала 16-летнего местного жителя, при содействии которого, по предварительным данным, мошенники убедили пенсионера расстаться со... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T13:03:00+03:00

2025-07-02T13:03:00+03:00

2025-07-02T13:03:00+03:00

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала 16-летнего местного жителя, при содействии которого, по предварительным данным, мошенники убедили пенсионера расстаться со сбережениями на сумму более 11 миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, 28 июня в полицию обратился 75-летний мужчина, живущий на Корпусной улице. По его словам, в период с 19 по 25 июня ему сначала поступали звонки якобы от сотрудника службы доставки с просьбой предоставить некий код для получения заказа, а затем представители "органа защиты от мошенников" по телефону убедили мужчину передать курьеру около 11,38 миллиона рублей под предлогом обеспечения безопасности сбережений. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). "Тридцатого июня в 16.30 у дома 6 по улице Воскова сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержан 16-летний курьер мошенников", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250701/moshennichestvo-2026433165.html

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происшествия, россия, санкт-петербург