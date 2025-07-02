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В Петербурге задержали курьера мошенников, обманувших пенсионера - РИА Новости, 02.07.2025
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13:03 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/peterburg-2026711522.html
В Петербурге задержали курьера мошенников, обманувших пенсионера
В Петербурге задержали курьера мошенников, обманувших пенсионера - РИА Новости, 02.07.2025
В Петербурге задержали курьера мошенников, обманувших пенсионера
Полиция Санкт-Петербурга задержала 16-летнего местного жителя, при содействии которого, по предварительным данным, мошенники убедили пенсионера расстаться со... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T13:03:00+03:00
2025-07-02T13:03:00+03:00
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала 16-летнего местного жителя, при содействии которого, по предварительным данным, мошенники убедили пенсионера расстаться со сбережениями на сумму более 11 миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, 28 июня в полицию обратился 75-летний мужчина, живущий на Корпусной улице. По его словам, в период с 19 по 25 июня ему сначала поступали звонки якобы от сотрудника службы доставки с просьбой предоставить некий код для получения заказа, а затем представители "органа защиты от мошенников" по телефону убедили мужчину передать курьеру около 11,38 миллиона рублей под предлогом обеспечения безопасности сбережений. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). "Тридцатого июня в 16.30 у дома 6 по улице Воскова сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержан 16-летний курьер мошенников", – говорится в сообщении.
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происшествия, россия, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург
В Петербурге задержали курьера мошенников, обманувших пенсионера

В Петербурге задержали курьера аферистов, обманувших пенсионера на 11 млн рублей

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль и сотрудник полиции.
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Полицейский автомобиль и сотрудник полиции.. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала 16-летнего местного жителя, при содействии которого, по предварительным данным, мошенники убедили пенсионера расстаться со сбережениями на сумму более 11 миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, 28 июня в полицию обратился 75-летний мужчина, живущий на Корпусной улице. По его словам, в период с 19 по 25 июня ему сначала поступали звонки якобы от сотрудника службы доставки с просьбой предоставить некий код для получения заказа, а затем представители "органа защиты от мошенников" по телефону убедили мужчину передать курьеру около 11,38 миллиона рублей под предлогом обеспечения безопасности сбережений.
Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).
"Тридцатого июня в 16.30 у дома 6 по улице Воскова сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержан 16-летний курьер мошенников", – говорится в сообщении.
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