https://ria.ru/20250702/peskov-2026741406.html

Песков высказался о диалоге с Европой

Песков высказался о диалоге с Европой - РИА Новости, 02.07.2025

Песков высказался о диалоге с Европой

Конструктивный смысл в разговорах с Европой есть всегда, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T14:35:00+03:00

2025-07-02T14:35:00+03:00

2025-07-02T14:45:00+03:00

европа

дмитрий песков

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Конструктивный смысл в разговорах с Европой есть всегда, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Конструктивный смысл в разговорах есть всегда", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о целесообразности контактов с европейскими партнерами.

https://ria.ru/20250702/putin-2026740495.html

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европа, дмитрий песков, россия, в мире