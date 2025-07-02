https://ria.ru/20250702/peskov-2026741406.html
Песков высказался о диалоге с Европой
Песков высказался о диалоге с Европой - РИА Новости, 02.07.2025
Песков высказался о диалоге с Европой
Конструктивный смысл в разговорах с Европой есть всегда, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T14:35:00+03:00
2025-07-02T14:35:00+03:00
2025-07-02T14:45:00+03:00
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Конструктивный смысл в разговорах с Европой есть всегда, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Конструктивный смысл в разговорах есть всегда", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о целесообразности контактов с европейскими партнерами.
https://ria.ru/20250702/putin-2026740495.html
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европа, дмитрий песков, россия, в мире
Европа, Дмитрий Песков, Россия, В мире
Песков высказался о диалоге с Европой
Песков: в разговорах с Европой всегда есть конструктивный смысл