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Песков: Путин и Макрон не обсуждали российско-азербайджанские отношения - РИА Новости, 02.07.2025
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14:28 02.07.2025 (обновлено: 14:55 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/peskov-2026739215.html
Песков: Путин и Макрон не обсуждали российско-азербайджанские отношения
Песков: Путин и Макрон не обсуждали российско-азербайджанские отношения - РИА Новости, 02.07.2025
Песков: Путин и Макрон не обсуждали российско-азербайджанские отношения
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон во вчерашнем телефонном разговоре не обсуждали тему российско-азербайджанских отношений, сообщил... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T14:28:00+03:00
2025-07-02T14:55:00+03:00
россия
владимир путин
франция
азербайджан
эммануэль макрон
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон во вчерашнем телефонном разговоре не обсуждали тему российско-азербайджанских отношений, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет, вообще", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждалась ли тема отношений России и Азербайджана в разговоре лидеров РФ и Франции.Путин и Макрон во вторник провели телефонный разговор, который продлился более 2 часов. Как сообщала пресс-служба Кремля, президенты обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана. Лидеры условились продолжить контакты в целях возможной координации позиций по ситуации на Ближнем Востоке.
https://ria.ru/20250702/azerbajdzhan-2026743645.html
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россия, владимир путин, франция, азербайджан, эммануэль макрон, дмитрий песков, в мире
Россия, Владимир Путин, Франция, Азербайджан, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, В мире
Песков: Путин и Макрон не обсуждали российско-азербайджанские отношения

Песков: Путин и Макрон не обсуждали тему российско-азербайджанских отношений

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон во вчерашнем телефонном разговоре не обсуждали тему российско-азербайджанских отношений, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет, вообще", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждалась ли тема отношений России и Азербайджана в разговоре лидеров РФ и Франции.
Путин и Макрон во вторник провели телефонный разговор, который продлился более 2 часов. Как сообщала пресс-служба Кремля, президенты обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана. Лидеры условились продолжить контакты в целях возможной координации позиций по ситуации на Ближнем Востоке.
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РоссияВладимир ПутинФранцияАзербайджанЭммануэль МакронДмитрий ПесковВ мире
 
 
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