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Песков: Путин и Макрон не обсуждали российско-азербайджанские отношения
Песков: Путин и Макрон не обсуждали российско-азербайджанские отношения - РИА Новости, 02.07.2025
Песков: Путин и Макрон не обсуждали российско-азербайджанские отношения
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон во вчерашнем телефонном разговоре не обсуждали тему российско-азербайджанских отношений, сообщил... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T14:28:00+03:00
2025-07-02T14:28:00+03:00
2025-07-02T14:55:00+03:00
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон во вчерашнем телефонном разговоре не обсуждали тему российско-азербайджанских отношений, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет, вообще", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждалась ли тема отношений России и Азербайджана в разговоре лидеров РФ и Франции.Путин и Макрон во вторник провели телефонный разговор, который продлился более 2 часов. Как сообщала пресс-служба Кремля, президенты обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана. Лидеры условились продолжить контакты в целях возможной координации позиций по ситуации на Ближнем Востоке.
https://ria.ru/20250702/azerbajdzhan-2026743645.html
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Песков: Путин и Макрон не обсуждали российско-азербайджанские отношения
Песков: Путин и Макрон не обсуждали тему российско-азербайджанских отношений