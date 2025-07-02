https://ria.ru/20250702/peskov-2026739215.html

Песков: Путин и Макрон не обсуждали российско-азербайджанские отношения

Песков: Путин и Макрон не обсуждали российско-азербайджанские отношения - РИА Новости, 02.07.2025

Песков: Путин и Макрон не обсуждали российско-азербайджанские отношения

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон во вчерашнем телефонном разговоре не обсуждали тему российско-азербайджанских отношений, сообщил... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T14:28:00+03:00

2025-07-02T14:28:00+03:00

2025-07-02T14:55:00+03:00

россия

владимир путин

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азербайджан

эммануэль макрон

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон во вчерашнем телефонном разговоре не обсуждали тему российско-азербайджанских отношений, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет, вообще", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждалась ли тема отношений России и Азербайджана в разговоре лидеров РФ и Франции.Путин и Макрон во вторник провели телефонный разговор, который продлился более 2 часов. Как сообщала пресс-служба Кремля, президенты обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана. Лидеры условились продолжить контакты в целях возможной координации позиций по ситуации на Ближнем Востоке.

https://ria.ru/20250702/azerbajdzhan-2026743645.html

россия

франция

азербайджан

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россия, владимир путин, франция, азербайджан, эммануэль макрон, дмитрий песков, в мире