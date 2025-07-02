Путин и Жапаров обсудили статус русского языка в Киргизии
Путин провел в Кремле переговоры с президентом Киргизии Жапаровым
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел в Кремле переговоры с главой Киргизии Садыром Жапаровым. Среди прочего лидеры обсудили рост товарооборота между странами и статус русского языка в республике.
Основные заявления российского лидера
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"В прошлом году товарооборот вырос на 11 процентов с лишним. В этом году за первые четыре месяца прибавил еще 17 процентов с лишним. Так что здесь мы можем констатировать, что добиваемся нужных результатов".
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров во время встречи в Кремле
Президент России Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров во время встречи в Кремле
- Русский язык имеет особый статус в Киргизии, это позволяет эффективно работать по нескольким направлениям, в том числе в экономике.
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"Мы уделяем должное внимание и гуманитарной составляющей нашего взаимодействия. Прежде всего речь идет об образовании. В 43, по-моему, школах Кыргызстана работают 200 преподавателей — 200 учителей из России. Мы с вами открывали не так давно строительство школ. И в плане есть увеличение количества школ на русском языке".
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров во время встречи в Кремле
Президент России Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров во время встречи в Кремле
Заявления президента Киргизии
- Между Россией и Киргизией царит полное взаимопонимание, нет политических разногласий и противоречий.
- Жапаров поблагодарил Путина за теплый прием и выразил уверенность, что сегодняшняя встреча — хорошая возможность обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.
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"Рассчитываю, что обменяемся мнениями по дальнейшему развитию киргизско-российского стратегического партнерства и союзничества в интересах обоих государств".
Жапаров находится в России с рабочим визитом. После встречи в узком составе стороны продолжат переговоры в широком.
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