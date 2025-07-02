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Путин и Жапаров обсудили статус русского языка в Киргизии - РИА Новости, 02.07.2025
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14:38 02.07.2025 (обновлено: 15:37 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/peregovory-2026742198.html
Путин и Жапаров обсудили статус русского языка в Киргизии
Путин и Жапаров обсудили статус русского языка в Киргизии - РИА Новости, 02.07.2025
Путин и Жапаров обсудили статус русского языка в Киргизии
Президент Владимир Путин провел в Кремле переговоры с главой Киргизии Садыром Жапаровым. Среди прочего лидеры обсудили рост товарооборота между странами и... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T14:38:00+03:00
2025-07-02T15:37:00+03:00
киргизия
владимир путин
россия
политика
садыр жапаров
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел в Кремле переговоры с главой Киргизии Садыром Жапаровым. Среди прочего лидеры обсудили рост товарооборота между странами и статус русского языка в республике. Основные заявления российского лидера&quot;В прошлом году товарооборот вырос на 11 процентов с лишним. В этом году за первые четыре месяца прибавил еще 17 процентов с лишним. Так что здесь мы можем констатировать, что добиваемся нужных результатов&quot;.&quot;Мы уделяем должное внимание и гуманитарной составляющей нашего взаимодействия. Прежде всего речь идет об образовании. В 43, по-моему, школах Кыргызстана работают 200 преподавателей — 200 учителей из России. Мы с вами открывали не так давно строительство школ. И в плане есть увеличение количества школ на русском языке&quot;.Заявления президента Киргизии"Рассчитываю, что обменяемся мнениями по дальнейшему развитию киргизско-российского стратегического партнерства и союзничества в интересах обоих государств".Жапаров находится в России с рабочим визитом. После встречи в узком составе стороны продолжат переговоры в широком.
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Путин на переговорах с президентом Киргизии Жапаровым
Русскому языку, подчеркнул Путин, придан в Киргизии особый статус, что позволяет эффективно работать по ряду направлений, в том числе в экономике.
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киргизия, владимир путин, россия, политика, садыр жапаров, одкб
Киргизия, Владимир Путин, Россия, Политика, Садыр Жапаров, ОДКБ
Путин и Жапаров обсудили статус русского языка в Киргизии

Путин провел в Кремле переговоры с президентом Киргизии Жапаровым

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел в Кремле переговоры с главой Киргизии Садыром Жапаровым. Среди прочего лидеры обсудили рост товарооборота между странами и статус русского языка в республике.

Основные заявления российского лидера

  • Россия — один из ведущих торгово-экономических партнеров Киргизии.
  • В республике работает большое количество российских предприятий.
«

"В прошлом году товарооборот вырос на 11 процентов с лишним. В этом году за первые четыре месяца прибавил еще 17 процентов с лишним. Так что здесь мы можем констатировать, что добиваемся нужных результатов".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров во время встречи в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент России Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров во время встречи в Кремле
  • Русский язык имеет особый статус в Киргизии, это позволяет эффективно работать по нескольким направлениям, в том числе в экономике.
«

"Мы уделяем должное внимание и гуманитарной составляющей нашего взаимодействия. Прежде всего речь идет об образовании. В 43, по-моему, школах Кыргызстана работают 200 преподавателей — 200 учителей из России. Мы с вами открывали не так давно строительство школ. И в плане есть увеличение количества школ на русском языке".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров во время встречи в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров во время встречи в Кремле

Заявления президента Киргизии

  • Между Россией и Киргизией царит полное взаимопонимание, нет политических разногласий и противоречий.
  • Жапаров поблагодарил Путина за теплый прием и выразил уверенность, что сегодняшняя встреча — хорошая возможность обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.
«
"Рассчитываю, что обменяемся мнениями по дальнейшему развитию киргизско-российского стратегического партнерства и союзничества в интересах обоих государств".
Президент Киргизии Садыр Жапаров на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате аутрич / БРИКС плюс
Садыр Жапаров
Президент Киргизии
  • В Киргизии с нетерпением будут ждать визит Путина для участия в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая состоится в ноябре.
Жапаров находится в России с рабочим визитом. После встречи в узком составе стороны продолжат переговоры в широком.
Государственные флаги России и Киргизии - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Межгосударственные отношения России и Киргизии
Вчера, 00:31
 
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