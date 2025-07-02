https://ria.ru/20250702/peregovory-2026742198.html

Путин и Жапаров обсудили статус русского языка в Киргизии

Путин и Жапаров обсудили статус русского языка в Киргизии - РИА Новости, 02.07.2025

Путин и Жапаров обсудили статус русского языка в Киргизии

Президент Владимир Путин провел в Кремле переговоры с главой Киргизии Садыром Жапаровым. Среди прочего лидеры обсудили рост товарооборота между странами и... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T14:38:00+03:00

2025-07-02T14:38:00+03:00

2025-07-02T15:37:00+03:00

киргизия

владимир путин

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел в Кремле переговоры с главой Киргизии Садыром Жапаровым. Среди прочего лидеры обсудили рост товарооборота между странами и статус русского языка в республике. Основные заявления российского лидера"В прошлом году товарооборот вырос на 11 процентов с лишним. В этом году за первые четыре месяца прибавил еще 17 процентов с лишним. Так что здесь мы можем констатировать, что добиваемся нужных результатов"."Мы уделяем должное внимание и гуманитарной составляющей нашего взаимодействия. Прежде всего речь идет об образовании. В 43, по-моему, школах Кыргызстана работают 200 преподавателей — 200 учителей из России. Мы с вами открывали не так давно строительство школ. И в плане есть увеличение количества школ на русском языке".Заявления президента Киргизии"Рассчитываю, что обменяемся мнениями по дальнейшему развитию киргизско-российского стратегического партнерства и союзничества в интересах обоих государств".Жапаров находится в России с рабочим визитом. После встречи в узком составе стороны продолжат переговоры в широком.

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Путин на переговорах с президентом Киргизии Жапаровым Русскому языку, подчеркнул Путин, придан в Киргизии особый статус, что позволяет эффективно работать по ряду направлений, в том числе в экономике. 2025-07-02T14:38 true PT1M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

киргизия, владимир путин, россия, политика, садыр жапаров, одкб