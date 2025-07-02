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Пентагон не раскрыл, поставки какого оружия приостановлены на Украину - РИА Новости, 02.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:44 02.07.2025 (обновлено: 23:46 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/pentagon-2026834355.html
Пентагон не раскрыл, поставки какого оружия приостановлены на Украину
Пентагон не раскрыл, поставки какого оружия приостановлены на Украину - РИА Новости, 02.07.2025
Пентагон не раскрыл, поставки какого оружия приостановлены на Украину
Соединенные Штаты не будут сообщать, поставки каких видов вооружений были приостановлены для Украины, сказал официальный представитель Пентагона Шон Парнелл. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T22:44:00+03:00
2025-07-02T23:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
министерство обороны сша
россия
дмитрий песков
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ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты не будут сообщать, поставки каких видов вооружений были приостановлены для Украины, сказал официальный представитель Пентагона Шон Парнелл."Я не могу вдаваться в подробности о том, какие виды вооружений были приостановлены и когда, а также что мы предоставляем и в какие сроки", - сказал Парнелл журналистам.Во вторник о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250702/ukraina-2026809577.html
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в мире, украина, сша, министерство обороны сша, россия, дмитрий песков, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Министерство обороны США, Россия, Дмитрий Песков, Сергей Лавров
Пентагон не раскрыл, поставки какого оружия приостановлены на Украину

Пентагон: США не будут раскрывать, поставки какого оружия Украине остановлены

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты не будут сообщать, поставки каких видов вооружений были приостановлены для Украины, сказал официальный представитель Пентагона Шон Парнелл.
«
"Я не могу вдаваться в подробности о том, какие виды вооружений были приостановлены и когда, а также что мы предоставляем и в какие сроки", - сказал Парнелл журналистам.
Во вторник о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАМинистерство обороны СШАРоссияДмитрий ПесковСергей Лавров
 
 
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