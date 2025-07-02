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Подмосковные компании выпустили 3,7 тыс тонн замороженных овощей и грибов

Подмосковные компании выпустили 3,7 тыс тонн замороженных овощей и грибов - РИА Новости, 02.07.2025

Подмосковные компании выпустили 3,7 тыс тонн замороженных овощей и грибов

Объем производства всех замороженных овощей (кроме картофеля) и грибов составил 3,7 тысячи тонн в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T19:42:00+03:00

2025-07-02T19:42:00+03:00

2025-07-02T19:42:00+03:00

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Объем производства всех замороженных овощей (кроме картофеля) и грибов составил 3,7 тысячи тонн в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. На прилавках подмосковных магазинов в широком ассортименте представлены стручковая фасоль, брокколи, брюссельская капуста, вешенки и опята, а также другие виды замороженных овощей и грибов. Данный способ хранения сохраняет все полезные свойства продуктов и удобен ввиду сезонности. Ранее в пресс-службе министерства сообщали, что более 70 тысяч тонн овощей защищенного грунта собрали подмосковные аграрии за полгода.

московская область (подмосковье)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, московская область (подмосковье)