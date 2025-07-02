https://ria.ru/20250702/opasnost-2026637556.html

В Крыму отменили опасность атаки БПЛА

В Крыму отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 02.07.2025

В Крыму отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменена в Крыму, сообщается в приложении МЧС РФ. РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T01:12:00+03:00

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2025-07-02T01:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

республика крым

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Крыму, сообщается в приложении МЧС РФ. "Отбой беспилотной опасности в Республике Крым", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250702/obstrel-2026636019.html

республика крым

россия

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2025

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республика крым, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)