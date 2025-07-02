https://ria.ru/20250702/opasnost-2026636483.html
В Крыму объявили опасность атаки БПЛА
В Крыму объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 02.07.2025
В Крыму объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в Крыму, сообщается в приложении МЧС РФ. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T00:50:00+03:00
2025-07-02T00:50:00+03:00
2025-07-02T00:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
республика крым
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Крыму, сообщается в приложении МЧС РФ. "Беспилотная опасность в Республике Крым. Будьте бдительны", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250702/obstrel-2026636019.html
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республика крым, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Крыму объявили опасность атаки БПЛА
МЧС: в Крыму объявили опасность атаки БПЛА