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Митрополит УПЦ Онуфрий обжалует указ о лишении украинского гражданства

Митрополит УПЦ Онуфрий обжалует указ о лишении украинского гражданства - РИА Новости, 02.07.2025

Митрополит УПЦ Онуфрий обжалует указ о лишении украинского гражданства

Митрополит канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Онуфрий будет обжаловать указ о лишении его украинского гражданства, сообщил представитель УПЦ... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T17:28:00+03:00

2025-07-02T17:28:00+03:00

2025-07-02T17:28:00+03:00

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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Митрополит канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Онуфрий будет обжаловать указ о лишении его украинского гражданства, сообщил представитель УПЦ митрополит Климент. Служба безопасности Украины (СБУ) ранее в среду сообщила о лишении украинского гражданства митрополита канонической Украинской православной церкви Онуфрия. Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский. Утверждалось, что митрополит якобы добровольно получил гражданство РФ в 2002 году. "Митрополит Онуфрий будет защищать свои права как гражданин Украины, он имеет все права обжаловать этот указ. Решение о прекращении гражданства подлежат определенному юридическому сомнению", - сказал Климент в комментарии украинскому телеканалу "Общественное". Он добавил, что у Онуфрия нет других паспортов, кроме украинского. Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.

https://ria.ru/20250701/svyaschenniki-2026588880.html

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