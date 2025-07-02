https://ria.ru/20250702/obvineniya-2026766376.html

Шестерым фигурантам дела об ОПГ в Екатеринбурге предъявили обвинения

Шестерым фигурантам дела об ОПГ в Екатеринбурге предъявили обвинения - РИА Новости, 02.07.2025

Шестерым фигурантам дела об ОПГ в Екатеринбурге предъявили обвинения

Шестерым фигурантам дела о преступной группе в Екатеринбурге предъявлены обвинения, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко. РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T16:01:00+03:00

2025-07-02T16:01:00+03:00

2025-07-02T16:47:00+03:00

происшествия

екатеринбург

следственный комитет россии (ск рф)

светлана петренко

азербайджан

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026775012_0:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4aeefeb1839ddf7ce803fcff54166a3c.jpg

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Шестерым фигурантам дела о преступной группе в Екатеринбурге предъявлены обвинения, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.Как отметила Петренко, продолжается расследование дела об убийствах и покушении на убийство выходцев из Азербайджана на территории Свердловской области в 2001, 2010 и 2011 годах."В числе фигурантов уголовного дела Мазахир Сафаров, Акиф Сафаров, Аяз Сафаров, Ахлиман Гянджиев, Шахин Лалаев и Бакир Сафаров. В зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений пятерым из них уже предъявлено обвинение по пунктам "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ, части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору; убийство по найму; покушение на убийство по найму", — сказала она.Подчеркивается, что в настоящее время шестеро фигурантов арестованы, все они являются гражданами РФ.По данным следствия, обвиняемые, входившие в состав преступной группы, причастны к убийству в 2001 году Юнуса Пашаева, который скончался от колото-резаных ран; покушению на убийство по найму Фехруза Ширинова в 2010 году и убийству в 2011 году гражданина Азербайджана Икрама Гаджиева. Как полагает следствие, мотивом указанных преступлений стал раздел сфер влияния в бизнесе, а также личная месть.

https://ria.ru/20250702/smi-2026652355.html

екатеринбург

азербайджан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф), светлана петренко, азербайджан, россия