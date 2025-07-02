https://ria.ru/20250702/obrazovanie-2026798113.html

Создание образовательных комплексов обсудили в Ростовском округе

Создание образовательных комплексов обсудили в Ростовском округе - РИА Новости, 02.07.2025

Создание образовательных комплексов обсудили в Ростовском округе

Министр образования Ярославской области Ирина Лобода провела рабочую встречу в школе имени Евгения Родионова в деревне Судино Ростовского округа, где обсудили... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T18:20:00+03:00

2025-07-02T18:20:00+03:00

2025-07-02T18:20:00+03:00

ярославская область

общество

ярославль

ярославская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026798419_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_5224b8ac51a45421c00d3e9fa7e23fdb.jpg

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Министр образования Ярославской области Ирина Лобода провела рабочую встречу в школе имени Евгения Родионова в деревне Судино Ростовского округа, где обсудили вопросы создания образовательных комплексов (ОК), сообщает пресс-служба правительства региона. Участниками мероприятия стали педагоги, родители учеников и руководители образовательных учреждений округа. Рабочие совещания на эту же тему прошли в Борисоглебском, Гаврилов-Ямском, Ярославском, Угличском, Тутаевском округах, в Ярославле и Любиме. "Продолжаем разъяснять отдельные моменты модернизации системы образования в нашем регионе. В целом уже есть понимание как основных целей создания ОК – это рост заработной платы и повышение качества образования, так и механизмов их достижения. Но очень важно рассказать и педагогическому сообществу, и родительской общественности и про те возможности, которые открываются в связи с объединением", – приводит пресс-служба слова Лободы. В Ростовском округе создается четыре образовательных комплекса, в которые войдут 20 школ и 28 детских садов. Участников встречи в Судине интересовало: распределение средств между структурными подразделениями, взаимодействие с опорной школой, вопросы оперативной взаимозаменяемости педагогов, безопасность и питание школьников. В своих ответах представители министерства подробно разобрали опыт уже действующих ОК с примерами, как решаются задачи на местах. Главный вопрос, который волновал собравшихся, – сохранение индивидуальности и традиций школы имени Евгения Родионова. Одно из основных направлений ее работы – военно-патриотическое воспитание. Министр образования заверила: планов по закрытию или перепрофилированию нет. Как структурное подразделение школа сохранит патриотическую направленность и продолжит сотрудничество с общественными организациями, помогающими развитию кадетского движения. Лобода добавила, что задача всех — не сокращать образовательный процесс, а наоборот наполнять новыми возможностями. "Хорошо, чтобы лучшие практики, которые есть в вашем учреждении, внедрялись и в других организациях комплекса", — отметила министр. Принципы и параметры создания новых ОК остаются общими: все финансирование из регионального и муниципального бюджетов остается и аккумулируется в образовательном комплексе, и это позволяет использовать ресурсы для решения приоритетных задач подразделений. Изменения коснутся административного, вспомогательного и обслуживающего персонала. Дети по-прежнему будут посещать свои образовательные организации. "Я работаю в этой школе с момента ее открытия. На этой встрече мы поняли, что школа продолжает свою деятельность в том же самом составе, в том же самом режиме, по тем же самым программам, как и раньше. Для родителей, для детей, для педагогов ничего абсолютно не меняется. Мы работали, работаем и будем работать", — приводит пресс-служба слова учителя школы Ирины Талановой. Также объединение образовательных учреждений позволит расширить возможности дополнительного образования и создать новые группы продленного дня. Теперь они будут открыты во всех комплексах, и не только для начальной школы, но и по 5-й класс включительно.

ярославль

ярославская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, ярославль, ярославская область