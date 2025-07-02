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Путин заявил о росте товарооборота с Киргизией - РИА Новости, 02.07.2025
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14:39 02.07.2025 (обновлено: 14:46 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/oborot-2026742331.html
Путин заявил о росте товарооборота с Киргизией
Путин заявил о росте товарооборота с Киргизией - РИА Новости, 02.07.2025
Путин заявил о росте товарооборота с Киргизией
Товарооборот между Россией и Киргизией вырос в 2024 году более чем на 11%, с начала 2025 года - еще более чем на 17%, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T14:39:00+03:00
2025-07-02T14:46:00+03:00
киргизия
россия
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Киргизией вырос в 2024 году более чем на 11%, с начала 2025 года - еще более чем на 17%, сообщил президент РФ Владимир Путин.“В прошлом году товарооборот вырос на 11% с лишним. В этом году за первые 4 месяца прибавил еще 17% с лишним. Так что здесь мы можем констатировать, что добиваемся нужных нам результатов”, - сказал Путин во время российско-киргизских переговоров.
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киргизия, россия, владимир путин, в мире
Киргизия, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин заявил о росте товарооборота с Киргизией

Путин: товарооборот между РФ и Киргизией вырос на 17% с начала года

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Киргизией вырос в 2024 году более чем на 11%, с начала 2025 года - еще более чем на 17%, сообщил президент РФ Владимир Путин.
“В прошлом году товарооборот вырос на 11% с лишним. В этом году за первые 4 месяца прибавил еще 17% с лишним. Так что здесь мы можем констатировать, что добиваемся нужных нам результатов”, - сказал Путин во время российско-киргизских переговоров.
Государственные флаги России и Киргизии - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Межгосударственные отношения России и Киргизии
Вчера, 00:31
 
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