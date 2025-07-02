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Путин заявил о росте товарооборота с Киргизией
Путин заявил о росте товарооборота с Киргизией - РИА Новости, 02.07.2025
Путин заявил о росте товарооборота с Киргизией
Товарооборот между Россией и Киргизией вырос в 2024 году более чем на 11%, с начала 2025 года - еще более чем на 17%, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T14:39:00+03:00
2025-07-02T14:39:00+03:00
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Киргизией вырос в 2024 году более чем на 11%, с начала 2025 года - еще более чем на 17%, сообщил президент РФ Владимир Путин.“В прошлом году товарооборот вырос на 11% с лишним. В этом году за первые 4 месяца прибавил еще 17% с лишним. Так что здесь мы можем констатировать, что добиваемся нужных нам результатов”, - сказал Путин во время российско-киргизских переговоров.
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киргизия, россия, владимир путин, в мире
Киргизия, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин заявил о росте товарооборота с Киргизией
Путин: товарооборот между РФ и Киргизией вырос на 17% с начала года