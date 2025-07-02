https://ria.ru/20250702/obmen-2026740680.html
Путин и Макрон обстоятельно обменялись мнениями, заявил Песков
Путин и Макрон обстоятельно обменялись мнениями, заявил Песков - РИА Новости, 02.07.2025
Путин и Макрон обстоятельно обменялись мнениями, заявил Песков
Во время телефонного разговора президента России Владимира Путина и лидера Франции Эммануэля Макрона состоялся обстоятельный обмен мнениями, рассказал... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T14:34:00+03:00
2025-07-02T14:34:00+03:00
2025-07-02T14:50:00+03:00
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дмитрий песков
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Во время телефонного разговора президента России Владимира Путина и лидера Франции Эммануэля Макрона состоялся обстоятельный обмен мнениями, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Путин и Макрон во вторник провели телефонный разговор, который продлился более 2 часов."Это был такой обстоятельный обмен (мнениями)", - сказал Песков журналистам, говоря о том, почему разговор лидеров оказался столь продолжительным.Как сообщала ранее пресс-служба Кремля, Путин и Макрон в разговоре во вторник обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана. Лидеры условились продолжить контакты в целях возможной координации позиций по ситуации на Ближнем Востоке.
https://ria.ru/20250702/makron-2026702399.html
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владимир путин, россия, франция, эммануэль макрон, украина, дмитрий песков, в мире
Владимир Путин, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Украина, Дмитрий Песков, В мире
Путин и Макрон обстоятельно обменялись мнениями, заявил Песков
Песков: во время разговора Путина и Макрона был обстоятельный обмен мнениями