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Путин и Макрон обстоятельно обменялись мнениями, заявил Песков - РИА Новости, 02.07.2025
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14:34 02.07.2025 (обновлено: 14:50 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/obmen-2026740680.html
Путин и Макрон обстоятельно обменялись мнениями, заявил Песков
Путин и Макрон обстоятельно обменялись мнениями, заявил Песков - РИА Новости, 02.07.2025
Путин и Макрон обстоятельно обменялись мнениями, заявил Песков
Во время телефонного разговора президента России Владимира Путина и лидера Франции Эммануэля Макрона состоялся обстоятельный обмен мнениями, рассказал... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T14:34:00+03:00
2025-07-02T14:50:00+03:00
владимир путин
россия
франция
эммануэль макрон
украина
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Во время телефонного разговора президента России Владимира Путина и лидера Франции Эммануэля Макрона состоялся обстоятельный обмен мнениями, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Путин и Макрон во вторник провели телефонный разговор, который продлился более 2 часов."Это был такой обстоятельный обмен (мнениями)", - сказал Песков журналистам, говоря о том, почему разговор лидеров оказался столь продолжительным.Как сообщала ранее пресс-служба Кремля, Путин и Макрон в разговоре во вторник обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана. Лидеры условились продолжить контакты в целях возможной координации позиций по ситуации на Ближнем Востоке.
https://ria.ru/20250702/makron-2026702399.html
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владимир путин, россия, франция, эммануэль макрон, украина, дмитрий песков, в мире
Владимир Путин, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Украина, Дмитрий Песков, В мире
Путин и Макрон обстоятельно обменялись мнениями, заявил Песков

Песков: во время разговора Путина и Макрона был обстоятельный обмен мнениями

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Во время телефонного разговора президента России Владимира Путина и лидера Франции Эммануэля Макрона состоялся обстоятельный обмен мнениями, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Путин и Макрон во вторник провели телефонный разговор, который продлился более 2 часов.
"Это был такой обстоятельный обмен (мнениями)", - сказал Песков журналистам, говоря о том, почему разговор лидеров оказался столь продолжительным.
Как сообщала ранее пресс-служба Кремля, Путин и Макрон в разговоре во вторник обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана. Лидеры условились продолжить контакты в целях возможной координации позиций по ситуации на Ближнем Востоке.
Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
СМИ раскрыли, что Макрон сказал Зеленскому после разговора с Путиным
Вчера, 12:31
 
Владимир ПутинРоссияФранцияЭммануэль МакронУкраинаДмитрий ПесковВ мире
 
 
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