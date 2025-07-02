https://ria.ru/20250702/novolunie-v-iyule-2026664992.html

Новолуние в июле 2025: когда будет, что можно и нельзя делать

Новолуние в июле 2025: какого числа будет и сколько продлится эта фаза

Новолуние в июле 2025: когда будет, что можно и нельзя делать

Циклическая смена фаз Луны происходит в следующей последовательности: растущая луна, полнолуние, убывающая луна и новолуние. Когда наступит новолуние в июле... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T11:03:00+03:00

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Циклическая смена фаз Луны происходит в следующей последовательности: растущая луна, полнолуние, убывающая луна и новолуние. Когда наступит новолуние в июле 2025 года, какого числа начало лунного цикла: точная дата и время, что делать в этот период и каких событий стоит избегать, мнение эксперта — в материале РИА Новости.Новолуние в июлеЛуна, скрытая в темноте, в июле 2025 года станет временем обновления и новых начинаний. Периодом, когда стоит отпустить прошлое и смело взглянуть в будущее. Влияние новолуния будет ощущаться в течение нескольких дней до и после даты наступления этой фазы Луны.Какого числа будетНоволуние произойдет 24 июля 2025 года в 22:11 по московскому времени.Это астрономический момент соединения Солнца и Луны — начало нового лунного цикла. Астролог Юлия Рольник уточняет, что в этот раз новолуние произойдет в знаке Льва, что придает событию акцент на темах лидерства, самооценки, творчества, уверенности и признания.Особенно сильно, по словам астролога, его влияние почувствуют:Для всех зодиакальных знаков новолуние будет проверкой на искренность перед самим собой, особенно в сфере отношений, самоуважения и личного выбора.Где наблюдатьХотя саму Луну в новолуние увидеть нельзя — она скрыта между Землей и Солнцем — именно это делает небо особенно темным и благоприятным для наблюдений звезд, метеоров и объектов глубокого космоса.С 21 по 27 июля, в период безлунных ночей, астрономы и любители неба могут:Что можно и нельзя делать в новолуниеЭксперт отмечает, что новолуние 24 июля происходит в 2° Льва в точной оппозиции к Плутону в Водолее, что указывает на возможные кризисы личной силы, давления со стороны структур или коллективного мнения. Это момент, когда человек сталкивается с вызовом быть собой, несмотря на внешние обстоятельства."Дополнительно, с 18 июля по 11 августа Меркурий ретрограден в том же знаке Льва, усиливая тему внутреннего пересмотра целей, ролей и самоощущения. Это время не для поверхностных решений, а для глубоких переоценок", — говорит астролог.Юлия Рольник перечислила, что рекомендуется делать в период июльского новолуния, а каких действий стоит воздержаться:Что не рекомендуется делать в новолуние:Мнение экспертаАстролог Юлия Рольник:Новолуние 24 июля — это не просто начало нового лунного месяца. Это момент, когда гаснет свет снаружи и приходит время зажечь свет внутри. Великий ученый и астроном Аль-Бируни однажды сказал: "Когда Луна скрыта — проявляется сила духа. Это время совета с самим собой, а не с другими". В его понимании, новолуние — не момент для внешних решений или чужих советов. Это период уединенного размышления, когда человек способен заглянуть в себя и услышать, чего он по-настоящему хочет.Новолуние во Льве, в оппозиции к Плутону и при ретроградном Меркурии, лишь усиливает эту тему. Внешний мир может казаться напряженным, непредсказуемым, требующим быстрых ответов, но настоящее решение приходит в тишине. Сейчас не время подстраиваться, сейчас время распознать: что больше не имеет власти надо мной, и что я хочу вернуть себе.Это новолуние требует внутренней зрелости. Оно подходит не для внешних стартов, а для глубокого выбора: остаться прежним или довериться переменам. Внутри каждого из нас есть точка, где все ясно. Именно к ней и стоит прислушаться — в момент, когда на небе исчезает Луна.

https://ria.ru/20250620/luna-2020740324.html

https://ria.ru/20250531/kosmogramma-1595920827.html

https://ria.ru/20250702/merkuriy-1599002923.html

https://ria.ru/20250531/novolunie-2020158294.html

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