Новолуние в июле 2025: когда будет, что можно и нельзя делать
© Javier_Art_PhotographyНоволуние
© Javier_Art_Photography
Новолуние. Архивное фото
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Циклическая смена фаз Луны происходит в следующей последовательности: растущая луна, полнолуние, убывающая луна и новолуние. Когда наступит новолуние в июле 2025 года, какого числа начало лунного цикла: точная дата и время, что делать в этот период и каких событий стоит избегать, мнение эксперта — в материале РИА Новости.
Новолуние в июле
Луна, скрытая в темноте, в июле 2025 года станет временем обновления и новых начинаний. Периодом, когда стоит отпустить прошлое и смело взглянуть в будущее. Влияние новолуния будет ощущаться в течение нескольких дней до и после даты наступления этой фазы Луны.
Какого числа будет
Новолуние произойдет 24 июля 2025 года в 22:11 по московскому времени.
Это астрономический момент соединения Солнца и Луны — начало нового лунного цикла. Астролог Юлия Рольник уточняет, что в этот раз новолуние произойдет в знаке Льва, что придает событию акцент на темах лидерства, самооценки, творчества, уверенности и признания.
Особенно сильно, по словам астролога, его влияние почувствуют:
- Львы, Водолеи, Тельцы и Скорпионы, рожденные в первые дни своего знака (с 22 по 27 число) — им предстоит столкновение с вызовом обновления: кем они являются и как реализуют свой потенциал.
- Овны, Раки, Весы и Козероги, рожденные в последних числах своего знака — у них может возникнуть необходимость завершить или отпустить прежние роли, восстановить уверенность и сформулировать новые жизненные задачи.
Для всех зодиакальных знаков новолуние будет проверкой на искренность перед самим собой, особенно в сфере отношений, самоуважения и личного выбора.
Где наблюдать
Хотя саму Луну в новолуние увидеть нельзя — она скрыта между Землей и Солнцем — именно это делает небо особенно темным и благоприятным для наблюдений звезд, метеоров и объектов глубокого космоса.
С 21 по 27 июля, в период безлунных ночей, астрономы и любители неба могут:
- найти в бинокль туманность Северная Америка (в созвездии Лебедя) и туманность Лагуна (в Стрельце);
- начать наблюдение за метеорным потоком Персеиды, который будет активным с 17 июля по 24 августа, особенно хорошо видимым в северных широтах, включая Россию. Уже в конце июля можно увидеть одиночные метеоры, а пик потока ожидается 12 -13 августа;
- наблюдать противостояние Плутона — 25 июля ожидается редкое астрономическое событие, когда карликовая планета будет видна всю ночь на фоне созвездия Козерога (невооруженным глазом нет, но с телескопом и картой неба можно увидеть).
Что можно и нельзя делать в новолуние
Эксперт отмечает, что новолуние 24 июля происходит в 2° Льва в точной оппозиции к Плутону в Водолее, что указывает на возможные кризисы личной силы, давления со стороны структур или коллективного мнения. Это момент, когда человек сталкивается с вызовом быть собой, несмотря на внешние обстоятельства.
"Дополнительно, с 18 июля по 11 августа Меркурий ретрограден в том же знаке Льва, усиливая тему внутреннего пересмотра целей, ролей и самоощущения. Это время не для поверхностных решений, а для глубоких переоценок", — говорит астролог.
Юлия Рольник перечислила, что рекомендуется делать в период июльского новолуния, а каких действий стоит воздержаться:
- формулировать новые цели и намерения, особенно в темах самореализации, творчества, уверенности, лидерства;
- очищать пространство и мысли: можно избавляться от ненужных вещей, наводить порядок в доме, завершать дела — это создает внутреннюю ясность;
- уходить в тишину, практиковать осознанность и самоанализ;
- возвращаться к прежним проектам, идеям и связям — ретроградный Меркурий даёт возможность увидеть их по-новому и завершить;
- переосмысливать роли и привычные сценарии, задавая себе вопрос: "Кто я сейчас и чего хочу на самом деле?"
Что не рекомендуется делать в новолуние:
- спешить с важными решениями, особенно в профессиональной сфере;
- вступать в конфликты или действовать на эмоциях — аспект с Плутоном может провоцировать внутреннее напряжение;
- поддаваться чужим ожиданиям, игнорируя собственные желания.
Мнение эксперта
Астролог Юлия Рольник:
Новолуние 24 июля — это не просто начало нового лунного месяца. Это момент, когда гаснет свет снаружи и приходит время зажечь свет внутри. Великий ученый и астроном Аль-Бируни однажды сказал: "Когда Луна скрыта — проявляется сила духа. Это время совета с самим собой, а не с другими". В его понимании, новолуние — не момент для внешних решений или чужих советов. Это период уединенного размышления, когда человек способен заглянуть в себя и услышать, чего он по-настоящему хочет.
Новолуние во Льве, в оппозиции к Плутону и при ретроградном Меркурии, лишь усиливает эту тему. Внешний мир может казаться напряженным, непредсказуемым, требующим быстрых ответов, но настоящее решение приходит в тишине. Сейчас не время подстраиваться, сейчас время распознать: что больше не имеет власти надо мной, и что я хочу вернуть себе.
Это новолуние требует внутренней зрелости. Оно подходит не для внешних стартов, а для глубокого выбора: остаться прежним или довериться переменам. Внутри каждого из нас есть точка, где все ясно. Именно к ней и стоит прислушаться — в момент, когда на небе исчезает Луна.