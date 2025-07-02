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Набиуллина рассказала о цикличном охлаждении российской экономики - РИА Новости, 02.07.2025
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14:40 02.07.2025 (обновлено: 14:57 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/nabiullina-2026742529.html
Набиуллина рассказала о цикличном охлаждении российской экономики
Набиуллина рассказала о цикличном охлаждении российской экономики - РИА Новости, 02.07.2025
Набиуллина рассказала о цикличном охлаждении российской экономики
Замедление экономики РФ неизбежно после бурного роста последних лет, идет период циклического охлаждения, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T14:40:00+03:00
2025-07-02T14:57:00+03:00
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Замедление экономики РФ неизбежно после бурного роста последних лет, идет период циклического охлаждения, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."На мой взгляд, замедление экономики неизбежно после бурного роста предыдущих лет… Раньше, если посмотреть на историю, мы сталкивались как результат внешнего шока, у нас практически не было циклического перегрева экономки, он начинался в 2007 году и тогда был перекрыт глобальным кризисом. Мы впервые, пожалуй, проходим через период именно циклического перегрева с циклическим охлаждением", - сказала она в рамках Финансового конгресса Банка России.
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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина рассказала о цикличном охлаждении российской экономики

Набиуллина: российская экономика проходит период циклического охлаждения

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЭльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Замедление экономики РФ неизбежно после бурного роста последних лет, идет период циклического охлаждения, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"На мой взгляд, замедление экономики неизбежно после бурного роста предыдущих лет… Раньше, если посмотреть на историю, мы сталкивались как результат внешнего шока, у нас практически не было циклического перегрева экономки, он начинался в 2007 году и тогда был перекрыт глобальным кризисом. Мы впервые, пожалуй, проходим через период именно циклического перегрева с циклическим охлаждением", - сказала она в рамках Финансового конгресса Банка России.
Дмитрий Пьянов - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Первый зампред ВТБ оценил состояние экономики России
1 июля, 10:40
 
ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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