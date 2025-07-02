https://ria.ru/20250702/moskva-2026827718.html

Заключение по ВСМ Москва — Петербург ожидается до середины сентября

Заключение по ВСМ Москва — Петербург ожидается до середины сентября - РИА Новости, 02.07.2025

Заключение по ВСМ Москва — Петербург ожидается до середины сентября

Получение заключения Главгосэкспертизы по проекту высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербуруг ожидается до середины сентября... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T21:19:00+03:00

2025-07-02T21:19:00+03:00

2025-07-02T21:49:00+03:00

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Получение заключения Главгосэкспертизы по проекту высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербуруг ожидается до середины сентября 2025 года, сообщил вице-премьер Виталий Савельев на совещании у президента России Владимира Путина. Путин поинтересовался, когда будет завершено проектирование и получено заключение Главгосэкспертизы по ВСМ. "Идет отставание на два с половиной месяца… оно не повлияет на окончательный срок ввода. Мы планируем... экспертизы закончить 15 сентября. Причем по седьмому этапу мы выйдем до конца июля из экспертизы. По шестому этапу до 21 августа. И остальные этапы мы собираемся закончить в сентябре месяце", - сказал Савельев. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Строительство основного участка магистрали планируется начать в середине 2025 года. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом составит 2 часа 15 минут.

https://ria.ru/20250702/rossiya-2026826615.html

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москва, россия, санкт-петербург, виталий савельев, владимир путин, главгосэкспертиза, общество