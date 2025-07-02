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Свыше 12 тысяч пенсионеров Московской области доставили на медосмотры

Свыше 12 тысяч пенсионеров Московской области доставили на медосмотры - РИА Новости, 02.07.2025

Свыше 12 тысяч пенсионеров Московской области доставили на медосмотры

Более 12 тысяч жителей Московской области старше 65 лет воспользовались в этом году услугой бесплатной доставки на диспансеризацию, профосмотры и дополнительные РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T19:16:00+03:00

2025-07-02T19:16:00+03:00

2025-07-02T19:16:00+03:00

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московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Более 12 тысяч жителей Московской области старше 65 лет воспользовались в этом году услугой бесплатной доставки на диспансеризацию, профосмотры и дополнительные скрининги, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. В ведомстве напомнили, что теперь пожилых людей привозят в медучреждения не только из сел, но и из удаленных городов области. "С начала года специализированные автомобили наших социальных центров уже доставили более 12 тысяч жителей старшего поколения и инвалидов из их домов в медицинские учреждения и обратно. Это не только облегчает доступ к медицинским услугам, но и позволяет им своевременно проходить необходимые обследования", — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин, его слова приводит пресс-служба. Для доставки используются автомобили, оборудованные подъемниками для маломобильных граждан. При необходимости пациентам выдают кресло-коляску. Специалисты центров не только привозят пожилых жителей, но и помогают им проходить диспансеризацию, сопровождают по медицинским учреждениям, обеспечивая комфорт и безопасность на всех этапах процесса. Услуга работает автоматически: пожилым людям не нужно звонить и заказывать транспорт. Заявку на доставку передают напрямую из учреждений здравоохранения, что значительно упрощает процесс для жителей.

московская область (подмосковье)

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здоровье - общество, московская область (подмосковье)