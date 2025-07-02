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Свыше 12 тысяч пенсионеров Московской области доставили на медосмотры - РИА Новости, 02.07.2025
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Новости Подмосковья
 
19:16 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/moskva-2026811119.html
Свыше 12 тысяч пенсионеров Московской области доставили на медосмотры
Свыше 12 тысяч пенсионеров Московской области доставили на медосмотры - РИА Новости, 02.07.2025
Свыше 12 тысяч пенсионеров Московской области доставили на медосмотры
Более 12 тысяч жителей Московской области старше 65 лет воспользовались в этом году услугой бесплатной доставки на диспансеризацию, профосмотры и дополнительные РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T19:16:00+03:00
2025-07-02T19:16:00+03:00
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здоровье - общество
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Более 12 тысяч жителей Московской области старше 65 лет воспользовались в этом году услугой бесплатной доставки на диспансеризацию, профосмотры и дополнительные скрининги, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. В ведомстве напомнили, что теперь пожилых людей привозят в медучреждения не только из сел, но и из удаленных городов области. "С начала года специализированные автомобили наших социальных центров уже доставили более 12 тысяч жителей старшего поколения и инвалидов из их домов в медицинские учреждения и обратно. Это не только облегчает доступ к медицинским услугам, но и позволяет им своевременно проходить необходимые обследования", — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин, его слова приводит пресс-служба. Для доставки используются автомобили, оборудованные подъемниками для маломобильных граждан. При необходимости пациентам выдают кресло-коляску. Специалисты центров не только привозят пожилых жителей, но и помогают им проходить диспансеризацию, сопровождают по медицинским учреждениям, обеспечивая комфорт и безопасность на всех этапах процесса. Услуга работает автоматически: пожилым людям не нужно звонить и заказывать транспорт. Заявку на доставку передают напрямую из учреждений здравоохранения, что значительно упрощает процесс для жителей.
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здоровье - общество, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье)
Свыше 12 тысяч пенсионеров Московской области доставили на медосмотры

Более 12 тысяч жителей Московской области старше 65 лет доставили на медосмотры

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСергеев Посад, Московская область
Сергеев Посад, Московская область - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Сергеев Посад, Московская область. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Более 12 тысяч жителей Московской области старше 65 лет воспользовались в этом году услугой бесплатной доставки на диспансеризацию, профосмотры и дополнительные скрининги, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
В ведомстве напомнили, что теперь пожилых людей привозят в медучреждения не только из сел, но и из удаленных городов области.
"С начала года специализированные автомобили наших социальных центров уже доставили более 12 тысяч жителей старшего поколения и инвалидов из их домов в медицинские учреждения и обратно. Это не только облегчает доступ к медицинским услугам, но и позволяет им своевременно проходить необходимые обследования", — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин, его слова приводит пресс-служба.
Для доставки используются автомобили, оборудованные подъемниками для маломобильных граждан. При необходимости пациентам выдают кресло-коляску.
Специалисты центров не только привозят пожилых жителей, но и помогают им проходить диспансеризацию, сопровождают по медицинским учреждениям, обеспечивая комфорт и безопасность на всех этапах процесса.
Услуга работает автоматически: пожилым людям не нужно звонить и заказывать транспорт. Заявку на доставку передают напрямую из учреждений здравоохранения, что значительно упрощает процесс для жителей.
 
Новости ПодмосковьяЗдоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)
 
 
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