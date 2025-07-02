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В Москве продолжается строительство опорной сети 20 киловольт - РИА Новости, 03.07.2025
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09:05 02.07.2025 (обновлено: 09:13 03.07.2025)
https://ria.ru/20250702/moskva-2026734135.html
В Москве продолжается строительство опорной сети 20 киловольт
В Москве продолжается строительство опорной сети 20 киловольт - РИА Новости, 03.07.2025
В Москве продолжается строительство опорной сети 20 киловольт
Энергетики в Москве продолжают масштабные работы по построению опорной сети 20 киловольт, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-02T09:05:00+03:00
2025-07-03T09:13:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Энергетики в Москве продолжают масштабные работы по построению опорной сети 20 киловольт, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "На сегодняшний день электрические сети с напряжением 20 киловольт - это одно из основных направлений энергетики, в этом году проложим более 400 километров таких сетей. Доминирующие сейчас в столице сети средним напряжением 6-10 киловольт морально устарели и уже перестают справляться с возрастающей нагрузкой. Для решения этой проблемы необходимо внедрение более высокого класса напряжения", - отметил Бирюков. Заммэра пояснил, что использование электрических сетей 20 киловольт позволяет увеличить пропускную способность и радиус технологического присоединения, снизить потери электроэнергии. "В настоящее время в эксплуатации в Москве находятся более 4,5 тысяч километров таких кабельных линий. Они, в частности, обеспечивают электроснабжение инновационного центра "Сколково", стадиона "Лужники", делового центра "Москва-Сити", ряда станций Большой кольцевой линии метро, Московского океанариума на ВДНХ и других значимых объектов", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в будущем активное развитие сети 20 киловольт позволит увеличить маневренность столичной энергосистемы и обеспечить надежное энергоснабжение потребителей.
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, сколково
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Сколково
В Москве продолжается строительство опорной сети 20 киловольт

Заммэра Бирюков: в Москве продолжают строить опорную сеть 20 киловольт

© Фото : официальный портал Мэра и Правительства МосквыЭнергетики в Москве продолжают масштабные работы по построению опорной сети 20 киловольт
Энергетики в Москве продолжают масштабные работы по построению опорной сети 20 киловольт - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Фото : официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Энергетики в Москве продолжают масштабные работы по построению опорной сети 20 киловольт
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Энергетики в Москве продолжают масштабные работы по построению опорной сети 20 киловольт, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"На сегодняшний день электрические сети с напряжением 20 киловольт - это одно из основных направлений энергетики, в этом году проложим более 400 километров таких сетей. Доминирующие сейчас в столице сети средним напряжением 6-10 киловольт морально устарели и уже перестают справляться с возрастающей нагрузкой. Для решения этой проблемы необходимо внедрение более высокого класса напряжения", - отметил Бирюков.
Заммэра пояснил, что использование электрических сетей 20 киловольт позволяет увеличить пропускную способность и радиус технологического присоединения, снизить потери электроэнергии.
"В настоящее время в эксплуатации в Москве находятся более 4,5 тысяч километров таких кабельных линий. Они, в частности, обеспечивают электроснабжение инновационного центра "Сколково", стадиона "Лужники", делового центра "Москва-Сити", ряда станций Большой кольцевой линии метро, Московского океанариума на ВДНХ и других значимых объектов", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в будущем активное развитие сети 20 киловольт позволит увеличить маневренность столичной энергосистемы и обеспечить надежное энергоснабжение потребителей.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваПетр БирюковСколково
 
 
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