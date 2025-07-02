https://ria.ru/20250702/moskva-2026734135.html

В Москве продолжается строительство опорной сети 20 киловольт

В Москве продолжается строительство опорной сети 20 киловольт - РИА Новости, 03.07.2025

В Москве продолжается строительство опорной сети 20 киловольт

Энергетики в Москве продолжают масштабные работы по построению опорной сети 20 киловольт, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-02T09:05:00+03:00

2025-07-02T09:05:00+03:00

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Энергетики в Москве продолжают масштабные работы по построению опорной сети 20 киловольт, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "На сегодняшний день электрические сети с напряжением 20 киловольт - это одно из основных направлений энергетики, в этом году проложим более 400 километров таких сетей. Доминирующие сейчас в столице сети средним напряжением 6-10 киловольт морально устарели и уже перестают справляться с возрастающей нагрузкой. Для решения этой проблемы необходимо внедрение более высокого класса напряжения", - отметил Бирюков. Заммэра пояснил, что использование электрических сетей 20 киловольт позволяет увеличить пропускную способность и радиус технологического присоединения, снизить потери электроэнергии. "В настоящее время в эксплуатации в Москве находятся более 4,5 тысяч километров таких кабельных линий. Они, в частности, обеспечивают электроснабжение инновационного центра "Сколково", стадиона "Лужники", делового центра "Москва-Сити", ряда станций Большой кольцевой линии метро, Московского океанариума на ВДНХ и других значимых объектов", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в будущем активное развитие сети 20 киловольт позволит увеличить маневренность столичной энергосистемы и обеспечить надежное энергоснабжение потребителей.

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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, сколково