В Москве продолжается строительство опорной сети 20 киловольт
Заммэра Бирюков: в Москве продолжают строить опорную сеть 20 киловольт
© Фото : официальный портал Мэра и Правительства МосквыЭнергетики в Москве продолжают масштабные работы по построению опорной сети 20 киловольт
Энергетики в Москве продолжают масштабные работы по построению опорной сети 20 киловольт
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Энергетики в Москве продолжают масштабные работы по построению опорной сети 20 киловольт, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"На сегодняшний день электрические сети с напряжением 20 киловольт - это одно из основных направлений энергетики, в этом году проложим более 400 километров таких сетей. Доминирующие сейчас в столице сети средним напряжением 6-10 киловольт морально устарели и уже перестают справляться с возрастающей нагрузкой. Для решения этой проблемы необходимо внедрение более высокого класса напряжения", - отметил Бирюков.
Заммэра пояснил, что использование электрических сетей 20 киловольт позволяет увеличить пропускную способность и радиус технологического присоединения, снизить потери электроэнергии.
"В настоящее время в эксплуатации в Москве находятся более 4,5 тысяч километров таких кабельных линий. Они, в частности, обеспечивают электроснабжение инновационного центра "Сколково", стадиона "Лужники", делового центра "Москва-Сити", ряда станций Большой кольцевой линии метро, Московского океанариума на ВДНХ и других значимых объектов", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в будущем активное развитие сети 20 киловольт позволит увеличить маневренность столичной энергосистемы и обеспечить надежное энергоснабжение потребителей.