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Более 700 улиц Москвы благоустроят в этом году - РИА Новости, 02.07.2025
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14:12 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/moskva-2026732667.html
Более 700 улиц Москвы благоустроят в этом году
Более 700 улиц Москвы благоустроят в этом году - РИА Новости, 02.07.2025
Более 700 улиц Москвы благоустроят в этом году
Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в этом году благоустройство более 700 столичных улиц, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T14:12:00+03:00
2025-07-02T14:12:00+03:00
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городское хозяйство москвы
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петр бирюков
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в этом году благоустройство более 700 столичных улиц, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Основная задача комплексной программы благоустройства - обеспечить комфортное передвижение водителей и пешеходов, организовать удобные маршруты к жилым кварталам, транспортным и социально значимым объектам. В прошлом году привели в порядок 667 улиц, в том числе свыше 20 километров набережных реки Яузы, обновили исторический сквер около главного здания МГУ имени Ломоносова и прилегающие улицы. В этом году работы пройдут на более 700 улицах в разных административных округах", - рассказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что обновят Новорязанское и Осташковское шоссе, улицы Бутырскую, Дубнинскую, Крылатские холмы, шесть набережных - Нагатинскую, Новоданиловскую, Даниловскую, Павелецкую, Дербеневскую и Шлюзовую. "В рамках работ меняем покрытие тротуаров и проезжей части, делаем удобные парковочные карманы для автомобилистов, организуем новые наземные пешеходные переходы с опорами контрастного освещения. Проводим модернизацию уличных фонарей, устанавливаем современные остановочные павильоны, новые дорожные знаки и светофоры, стелы пешеходной навигации. Все это позволяет сделать городскую среду комфортной и безопасной для жителей", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. Запланировано обустройство газонов, высадка деревьев.
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
Более 700 улиц Москвы благоустроят в этом году

Заммэра Бирюков: более 700 улиц Москвы благоустроят в этом году

© Фото : mos.ruБлагоустройство улицы
Благоустройство улицы - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Фото : mos.ru
Благоустройство улицы. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в этом году благоустройство более 700 столичных улиц, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Основная задача комплексной программы благоустройства - обеспечить комфортное передвижение водителей и пешеходов, организовать удобные маршруты к жилым кварталам, транспортным и социально значимым объектам. В прошлом году привели в порядок 667 улиц, в том числе свыше 20 километров набережных реки Яузы, обновили исторический сквер около главного здания МГУ имени Ломоносова и прилегающие улицы. В этом году работы пройдут на более 700 улицах в разных административных округах", - рассказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что обновят Новорязанское и Осташковское шоссе, улицы Бутырскую, Дубнинскую, Крылатские холмы, шесть набережных - Нагатинскую, Новоданиловскую, Даниловскую, Павелецкую, Дербеневскую и Шлюзовую.
"В рамках работ меняем покрытие тротуаров и проезжей части, делаем удобные парковочные карманы для автомобилистов, организуем новые наземные пешеходные переходы с опорами контрастного освещения. Проводим модернизацию уличных фонарей, устанавливаем современные остановочные павильоны, новые дорожные знаки и светофоры, стелы пешеходной навигации. Все это позволяет сделать городскую среду комфортной и безопасной для жителей", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. Запланировано обустройство газонов, высадка деревьев.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваПетр Бирюков
 
 
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