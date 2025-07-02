https://ria.ru/20250702/moskva-2026711674.html

Ефимов: от платы за смену ВРИ освобождены девелоперы 11 проектов

Ефимов: от платы за смену ВРИ освобождены девелоперы 11 проектов - РИА Новости, 02.07.2025

Ефимов: от платы за смену ВРИ освобождены девелоперы 11 проектов

В Москве от платы за смену вида разрешенного использования (ВРИ) освобождены девелоперы, реализующие 11 проектов внутри ТТК суммарной площадью более 330 тысяч... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T14:08:00+03:00

2025-07-02T14:08:00+03:00

2025-07-02T14:08:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

сергей собянин

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0c1df4335f9b5b4eb6867a456a999bed.jpg

МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. В Москве от платы за смену вида разрешенного использования (ВРИ) освобождены девелоперы, реализующие 11 проектов внутри ТТК суммарной площадью более 330 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."По решению мэра Москвы Сергея Собянина в 2024 году девелоперы, строящие или реконструирующие коммерческую недвижимость внутри Третьего транспортного кольца, освобождены от повышенного инвестиционного платежа. Это касается офисных и торговых центров, а также зданий с помещениями для банков и страховых компаний", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.В сообщении указывается, что среди самых крупных объектов, инвесторы которых освобождены от повышенных инвестплатежей, – 400-метровый комплекс на 196 тысяч "квадратов" в "Москва-Сити" и общественно-деловой комплекс на Грузинском Валу.Девелоперы, которые занимаются строительством и реконструкцией коммерческой недвижимости внутри ТТК, могут сократить расходы на проекты благодаря отмене для них повышенного платежа в первый год аренды земли и за смену ВРИ.

https://ria.ru/20250702/moskva-2026658444.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, градостроительный комплекс москвы