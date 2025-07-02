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Ефимов: от платы за смену ВРИ освобождены девелоперы 11 проектов - РИА Новости, 02.07.2025
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14:08 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/moskva-2026711674.html
Ефимов: от платы за смену ВРИ освобождены девелоперы 11 проектов
Ефимов: от платы за смену ВРИ освобождены девелоперы 11 проектов - РИА Новости, 02.07.2025
Ефимов: от платы за смену ВРИ освобождены девелоперы 11 проектов
В Москве от платы за смену вида разрешенного использования (ВРИ) освобождены девелоперы, реализующие 11 проектов внутри ТТК суммарной площадью более 330 тысяч... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T14:08:00+03:00
2025-07-02T14:08:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. В Москве от платы за смену вида разрешенного использования (ВРИ) освобождены девелоперы, реализующие 11 проектов внутри ТТК суммарной площадью более 330 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."По решению мэра Москвы Сергея Собянина в 2024 году девелоперы, строящие или реконструирующие коммерческую недвижимость внутри Третьего транспортного кольца, освобождены от повышенного инвестиционного платежа. Это касается офисных и торговых центров, а также зданий с помещениями для банков и страховых компаний", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.В сообщении указывается, что среди самых крупных объектов, инвесторы которых освобождены от повышенных инвестплатежей, – 400-метровый комплекс на 196 тысяч "квадратов" в "Москва-Сити" и общественно-деловой комплекс на Грузинском Валу.Девелоперы, которые занимаются строительством и реконструкцией коммерческой недвижимости внутри ТТК, могут сократить расходы на проекты благодаря отмене для них повышенного платежа в первый год аренды земли и за смену ВРИ.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: от платы за смену ВРИ освобождены девелоперы 11 проектов

Ефимов: от платы за смену ВРИ освобождены девелоперы 11 проектов внутри ТТК

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. В Москве от платы за смену вида разрешенного использования (ВРИ) освобождены девелоперы, реализующие 11 проектов внутри ТТК суммарной площадью более 330 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"По решению мэра Москвы Сергея Собянина в 2024 году девелоперы, строящие или реконструирующие коммерческую недвижимость внутри Третьего транспортного кольца, освобождены от повышенного инвестиционного платежа. Это касается офисных и торговых центров, а также зданий с помещениями для банков и страховых компаний", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
В сообщении указывается, что среди самых крупных объектов, инвесторы которых освобождены от повышенных инвестплатежей, – 400-метровый комплекс на 196 тысяч "квадратов" в "Москва-Сити" и общественно-деловой комплекс на Грузинском Валу.
Девелоперы, которые занимаются строительством и реконструкцией коммерческой недвижимости внутри ТТК, могут сократить расходы на проекты благодаря отмене для них повышенного платежа в первый год аренды земли и за смену ВРИ.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
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