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Молдавские власти готовятся к фальсификации выборов, считает эксперт - РИА Новости, 02.07.2025
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17:57 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/moldaviya-2026795003.html
Молдавские власти готовятся к фальсификации выборов, считает эксперт
Молдавские власти готовятся к фальсификации выборов, считает эксперт - РИА Новости, 02.07.2025
Молдавские власти готовятся к фальсификации выборов, считает эксперт
Власти Молдавии фактически осуществляют официальную подготовку к фальсификации предстоящих парламентских выборов, используя административный ресурс, чтобы... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T17:57:00+03:00
2025-07-02T17:57:00+03:00
молдавия
гагаузия
евгения гуцул
в мире
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КИШИНЕВ, 2 июл - РИА Новости. Власти Молдавии фактически осуществляют официальную подготовку к фальсификации предстоящих парламентских выборов, используя административный ресурс, чтобы впоследствии контролировать процесс голосования, считает политолог и историк Борис Шаповалов. "Страна стала свидетелем не просто нарушения демократических процедур, а официальной подготовки к фальсификации выборов. Партия власти использует административный ресурс и влияние на местные органы власти для формирования подконтрольных избирательных комиссии, а председателями этих комиссий зачастую назначают представителей (правящей - ред.) партии "Действие и солидарность", что позволит им препятствовать видеонаблюдению и, по сути, контролировать весь процесс голосования", - заявил Шаповалов журналистам. Он отметил, что все зарубежные избирательные участки находятся под контролем министерства иностранных дел, которым руководит заместитель председателя правящей партии. В связи с этим эксперт выразил уверенность, что дипломаты за рубежом во время выборов будут действовать по прямому указанию министра. "Смена послов на более лояльных людей и изменение избирательного кодекса - это не случайность, а продуманная стратегия. Это делается не просто так, это подготовка к выборному процессу, цель которого - полный контроль и устранение политических конкурентов", - полагает Шаповалов. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250328/sandu-2007814148.html
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молдавия, гагаузия, евгения гуцул, в мире
Молдавия, Гагаузия, Евгения Гуцул, В мире
Молдавские власти готовятся к фальсификации выборов, считает эксперт

Шаповалов: власти Молдавии готовятся к фальсификации парламентских выборов

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 2 июл - РИА Новости. Власти Молдавии фактически осуществляют официальную подготовку к фальсификации предстоящих парламентских выборов, используя административный ресурс, чтобы впоследствии контролировать процесс голосования, считает политолог и историк Борис Шаповалов.
"Страна стала свидетелем не просто нарушения демократических процедур, а официальной подготовки к фальсификации выборов. Партия власти использует административный ресурс и влияние на местные органы власти для формирования подконтрольных избирательных комиссии, а председателями этих комиссий зачастую назначают представителей (правящей - ред.) партии "Действие и солидарность", что позволит им препятствовать видеонаблюдению и, по сути, контролировать весь процесс голосования", - заявил Шаповалов журналистам.
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Он отметил, что все зарубежные избирательные участки находятся под контролем министерства иностранных дел, которым руководит заместитель председателя правящей партии. В связи с этим эксперт выразил уверенность, что дипломаты за рубежом во время выборов будут действовать по прямому указанию министра.
«
"Смена послов на более лояльных людей и изменение избирательного кодекса - это не случайность, а продуманная стратегия. Это делается не просто так, это подготовка к выборному процессу, цель которого - полный контроль и устранение политических конкурентов", - полагает Шаповалов.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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