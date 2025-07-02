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В Молдавии утвердили законопроект об увеличении финансирования ПВО

В Молдавии утвердили законопроект об увеличении финансирования ПВО - РИА Новости, 02.07.2025

В Молдавии утвердили законопроект об увеличении финансирования ПВО

Правительство Молдавии утвердило в среду на заседании проект закона "О безопасности национального воздушного пространства", который обойдется бюджету в 58... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T17:59:00+03:00

2025-07-02T17:59:00+03:00

2025-07-02T18:01:00+03:00

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КИШИНЕВ, 2 июл – РИА Новости. Правительство Молдавии утвердило в среду на заседании проект закона "О безопасности национального воздушного пространства", который обойдется бюджету в 58 миллионов долларов. Трансляция велась в режиме онлайн на сайте правительства. Согласно законопроекту, который правительство приняло единогласно, около 114 миллиона леев (6,3 миллиона долларов – ред.) планируется направить на обслуживание систем противовоздушной обороны, 100 миллионов леев (5,5 миллиона долларов – ред.) — на закупку оборудования ПВО, 40 миллионов леев (2,2 миллиона долларов- ред.) — на подготовку и обучение персонала, а 340 миллионов леев (18,7 миллиона долларов- ред.) — на системы мониторинга воздушного пространства. То есть всего планируется выделить почти 33 миллиона долларов. "Дополнительно, бюджет министерства обороны будет увеличен до 1% от ВВП, что составляет около 460 миллионов леев (около 25,3 миллиона долларов – ред.). Из них 280 миллионов леев (15,4 миллиона долларов – ред.) планируется направить на мониторинг воздушного пространства, а 180 миллионов леев (9,9 миллиона долларов – ред.) — на оборудование ПВО", - отмечается в пояснительной записке документа. Как заявил в ходе заседания министр обороны Молдавии Анатолий Носатый, законодательная инициатива связана с рисками безопасности национального воздушного пространства. "Региональный геополитический контекст, а также быстрый прогресс аэрокосмических технологий, таких как дроны, требуют адаптации современного законодательного механизма, способного оперативно и эффективно реагировать на новые угрозы. Меры направлены на укрепление национальной безопасности и повышение устойчивости оборонной инфраструктуры. Инициатива предлагает введение чётких мер по мониторингу, управлению и нейтрализации воздушных рисков и угроз, а также укрепление механизма взаимодействия между государственными органами, ответственными как за гражданскую, так и за военную сферу", - заявил он. Финансирование инициативы предполагается частично покрыть за счет международной помощи, в том числе через Европейский фонд мира (EPF), программу Иностранного военного финансирования (FMF), Индивидуальный план партнёрства с НАТО (IPAP) и двусторонние соглашения. Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны. Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Британии, Германии и Румынии.

https://ria.ru/20250626/moldavija-2025566131.html

https://ria.ru/20250625/moldavija-2025461820.html

https://ria.ru/20250625/moldaviya-2025247471.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, молдавия, сша, германия, майя санду, нато