https://ria.ru/20250702/moldavija-2026793838.html

В Молдавии обвинили Санду в образцово-показательной расправе над Гуцул

В Молдавии обвинили Санду в образцово-показательной расправе над Гуцул - РИА Новости, 02.07.2025

В Молдавии обвинили Санду в образцово-показательной расправе над Гуцул

Президент Молдавии Майя Санду сводит счеты с Гагаузской автономией за отказ местных жителей поддерживать правящую партию "Действие и солидарность",... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T17:55:00+03:00

2025-07-02T17:55:00+03:00

2025-07-02T17:55:00+03:00

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КИШИНЕВ, 2 июл - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду сводит счеты с Гагаузской автономией за отказ местных жителей поддерживать правящую партию "Действие и солидарность", организовывая суд над Евгенией Гуцул, считает депутат парламента от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Константин Старыш. Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток. Во вторник судебный процесс перешел на этап прений. Сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на 9 лет. "Закомплексованный режим Санду устраивает образцово-показательную расправу, нет, не над публичным политиком, не над главой региона. Это - личная месть, сведение персональных счетов. Стыд и позор!" - заявил Старыш в эфире телеканала "Первый в Молдове". По его словам, Санду готова добиться лишения свободы для Гуцул. "Насколько я могу судить, доказательная база обвинения гнила и трухлява. Не говоря уже о том, что добропорядочного человека ставят в один ряд с ворами, насильниками, садистами и убийцами", - отметил Старыш. Он уверен, что власти Молдавии хотят установить свой контроль над Гагаузией, чтобы ликвидировать моральное и политическое сопротивление автономии. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250701/kishinev-2026487405.html

https://ria.ru/20250702/rasprava-2026790871.html

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