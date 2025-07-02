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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр" - РИА Новости, 02.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:46 02.07.2025 (обновлено: 13:50 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/minoborony-2026724854.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр" - РИА Новости, 02.07.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 70 военных Украины, шесть станций радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов, два склада... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T13:46:00+03:00
2025-07-02T13:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 70 военных Украины, шесть станций радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов, два склада военно-технического имущества и склад горючего, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Каменское, Орехов, Степоногорск Запорожской области, Никольское и Антоновка Херсонской области. Потери ВСУ составили более 70 военнослужащих, пять автомобилей. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов, два склада военно-технического имущества и склад горючего", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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херсонская область , вооруженные силы украины, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"

Минобороны: ВСУ потеряли более 70 военных в зоне действия группировки "Днепр"

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 70 военных Украины, шесть станций радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов, два склада военно-технического имущества и склад горючего, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Каменское, Орехов, Степоногорск Запорожской области, Никольское и Антоновка Херсонской области. Потери ВСУ составили более 70 военнослужащих, пять автомобилей. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов, два склада военно-технического имущества и склад горючего", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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