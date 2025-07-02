https://ria.ru/20250702/minoborony-2026724854.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр" - РИА Новости, 02.07.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 70 военных Украины, шесть станций радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов, два склада... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T13:46:00+03:00
2025-07-02T13:46:00+03:00
2025-07-02T13:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423718_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b43a44b49e324d397a63d8799193dc56.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 70 военных Украины, шесть станций радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов, два склада военно-технического имущества и склад горючего, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Каменское, Орехов, Степоногорск Запорожской области, Никольское и Антоновка Херсонской области. Потери ВСУ составили более 70 военнослужащих, пять автомобилей. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов, два склада военно-технического имущества и склад горючего", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423718_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_f8b108ddf41350bcfd270a16a22d6c95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , вооруженные силы украины, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"
Минобороны: ВСУ потеряли более 70 военных в зоне действия группировки "Днепр"