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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр" - РИА Новости, 02.07.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"

Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 70 военных Украины, шесть станций радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов, два склада... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T13:46:00+03:00

2025-07-02T13:46:00+03:00

2025-07-02T13:50:00+03:00

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 70 военных Украины, шесть станций радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов, два склада военно-технического имущества и склад горючего, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Каменское, Орехов, Степоногорск Запорожской области, Никольское и Антоновка Херсонской области. Потери ВСУ составили более 70 военнослужащих, пять автомобилей. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов, два склада военно-технического имущества и склад горючего", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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херсонская область , вооруженные силы украины, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность