https://ria.ru/20250702/mid-2026785569.html
МИД России получил 11 обращений от родственников задержанных в Азербайджане
МИД России получил 11 обращений от родственников задержанных в Азербайджане - РИА Новости, 02.07.2025
МИД России получил 11 обращений от родственников задержанных в Азербайджане
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о получении 11 обращений от родственников и близких тех россиян, которые были задержаны и арестованы РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T14:30:00+03:00
2025-07-02T14:30:00+03:00
2025-07-02T17:18:00+03:00
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о получении 11 обращений от родственников и близких тех россиян, которые были задержаны и арестованы в Азербайджане, посольство РФ находится в контакте с обратившимися гражданами. "Относительно обращений, которые мы получаем от граждан России, в том числе видящих в репортажах своих родственников, которых задерживают, теперь уже и арестовывают, хотела бы обратить ваше внимание на то, что наше посольство принимает звонки и готово предоставлять имеющуюся информацию родственникам, близким людям тех российских граждан, кого задержали в Азербайджане... У нас на данный момент было 11 обращений от людей, которые опознали на кадрах, распространенных средствами массовой информации Азербайджана, своих родственников. Наше посольство находится с ними на связи и будет находиться и дальше", - сказала Захарова на брифинге для СМИ.
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в мире, здоровье - общество, россия, азербайджан, мария захарова, рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку
В мире, Здоровье - Общество, Россия, Азербайджан, Мария Захарова, Рейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку
МИД России получил 11 обращений от родственников задержанных в Азербайджане
Захарова: МИД получил 11 обращений от родственников задержанных в Азербайджане