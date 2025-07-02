В Армении объяснили цель следственных действий в офисе компании Карапетяна
СК Армении проводит мероприятия в офисе "Ташир" по делу об отмывании денег
© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 2 июл - РИА Новости. Следственный комитет Армении проводит мероприятия в ереванском головном офисе компании "Ташир Групп", принадлежащей предпринимателю Самвелу Карапетяну, в рамках дела об отмывании денег и неуплате налогов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.
"В головном офисе "Ташир Групп" проводятся неотложные следственные действия в рамках расследования уголовного дела, возбужденного главным управлением по расследованию преступлений в сфере экономики СК, по признакам легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере и неуплаты налогов, сборов и иных платежей в особо крупном размере", - говорится в сообщении.
Защита Карапетяна это заявление пока не прокомментировала.
В среду утром премьер Армении Никол Пашинян пригрозил увольнениями и судом сотрудникам принадлежащей Карапетяну компании "Электросети Армении" за политическую активность на фоне его ареста, а уже днем в центральном офисе компании бизнесмена Следственный комитет начал проводить следственные действия.
Главе компании "Ташир групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера Пашиняна, который разместил в соцсетях несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.