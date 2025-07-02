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В Армении объяснили цель следственных действий в офисе компании Карапетяна - РИА Новости, 02.07.2025
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15:30 02.07.2025 (обновлено: 15:33 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/meropriyatiya-2026757289.html
В Армении объяснили цель следственных действий в офисе компании Карапетяна
В Армении объяснили цель следственных действий в офисе компании Карапетяна - РИА Новости, 02.07.2025
В Армении объяснили цель следственных действий в офисе компании Карапетяна
Следственный комитет Армении проводит мероприятия в ереванском головном офисе компании "Ташир Групп", принадлежащей предпринимателю Самвелу Карапетяну, в рамках РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T15:30:00+03:00
2025-07-02T15:33:00+03:00
армения
самвел карапетян
никол пашинян
ереван
следственный комитет россии (ск рф)
электросети армении
армянская апостольская церковь
преследование карапетяна в армении
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ЕРЕВАН, 2 июл - РИА Новости. Следственный комитет Армении проводит мероприятия в ереванском головном офисе компании "Ташир Групп", принадлежащей предпринимателю Самвелу Карапетяну, в рамках дела об отмывании денег и неуплате налогов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК. "В головном офисе "Ташир Групп" проводятся неотложные следственные действия в рамках расследования уголовного дела, возбужденного главным управлением по расследованию преступлений в сфере экономики СК, по признакам легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере и неуплаты налогов, сборов и иных платежей в особо крупном размере", - говорится в сообщении. Защита Карапетяна это заявление пока не прокомментировала. В среду утром премьер Армении Никол Пашинян пригрозил увольнениями и судом сотрудникам принадлежащей Карапетяну компании "Электросети Армении" за политическую активность на фоне его ареста, а уже днем в центральном офисе компании бизнесмена Следственный комитет начал проводить следственные действия. Главе компании "Ташир групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера Пашиняна, который разместил в соцсетях несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
https://ria.ru/20250702/pashinyan-2026666864.html
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армения, самвел карапетян, никол пашинян, ереван, следственный комитет россии (ск рф), электросети армении, армянская апостольская церковь, преследование карапетяна в армении
Армения, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Ереван, Следственный комитет России (СК РФ), Электросети Армении, Армянская апостольская церковь, Преследование Карапетяна в Армении
В Армении объяснили цель следственных действий в офисе компании Карапетяна

СК Армении проводит мероприятия в офисе "Ташир" по делу об отмывании денег

© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 2 июл - РИА Новости. Следственный комитет Армении проводит мероприятия в ереванском головном офисе компании "Ташир Групп", принадлежащей предпринимателю Самвелу Карапетяну, в рамках дела об отмывании денег и неуплате налогов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.
"В головном офисе "Ташир Групп" проводятся неотложные следственные действия в рамках расследования уголовного дела, возбужденного главным управлением по расследованию преступлений в сфере экономики СК, по признакам легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере и неуплаты налогов, сборов и иных платежей в особо крупном размере", - говорится в сообщении.
ЛЭП в Армении - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Пашинян пригрозил сотрудникам "Электросетей" Карапетяна увольнением
Вчера, 10:05
Защита Карапетяна это заявление пока не прокомментировала.
В среду утром премьер Армении Никол Пашинян пригрозил увольнениями и судом сотрудникам принадлежащей Карапетяну компании "Электросети Армении" за политическую активность на фоне его ареста, а уже днем в центральном офисе компании бизнесмена Следственный комитет начал проводить следственные действия.
Главе компании "Ташир групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера Пашиняна, который разместил в соцсетях несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
Сотрудники мэрии Еревана демонтируют билборд с призывом освободить арестованного в Армении предпринимателя Самвела Карапетяна на фасаде торгового центра Ташир - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
В Ереване убрали билборд с призывом освободить Карапетяна
30 июня, 17:16
 
АрменияСамвел КарапетянНикол ПашинянЕреванСледственный комитет России (СК РФ)Электросети АрменииАрмянская апостольская церковьПреследование Карапетяна в Армении
 
 
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