https://ria.ru/20250702/meropriyatiya-2026757289.html

В Армении объяснили цель следственных действий в офисе компании Карапетяна

В Армении объяснили цель следственных действий в офисе компании Карапетяна - РИА Новости, 02.07.2025

В Армении объяснили цель следственных действий в офисе компании Карапетяна

Следственный комитет Армении проводит мероприятия в ереванском головном офисе компании "Ташир Групп", принадлежащей предпринимателю Самвелу Карапетяну, в рамках РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T15:30:00+03:00

2025-07-02T15:30:00+03:00

2025-07-02T15:33:00+03:00

армения

самвел карапетян

никол пашинян

ереван

следственный комитет россии (ск рф)

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армянская апостольская церковь

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ЕРЕВАН, 2 июл - РИА Новости. Следственный комитет Армении проводит мероприятия в ереванском головном офисе компании "Ташир Групп", принадлежащей предпринимателю Самвелу Карапетяну, в рамках дела об отмывании денег и неуплате налогов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК. "В головном офисе "Ташир Групп" проводятся неотложные следственные действия в рамках расследования уголовного дела, возбужденного главным управлением по расследованию преступлений в сфере экономики СК, по признакам легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере и неуплаты налогов, сборов и иных платежей в особо крупном размере", - говорится в сообщении. Защита Карапетяна это заявление пока не прокомментировала. В среду утром премьер Армении Никол Пашинян пригрозил увольнениями и судом сотрудникам принадлежащей Карапетяну компании "Электросети Армении" за политическую активность на фоне его ареста, а уже днем в центральном офисе компании бизнесмена Следственный комитет начал проводить следственные действия. Главе компании "Ташир групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера Пашиняна, который разместил в соцсетях несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.

https://ria.ru/20250702/pashinyan-2026666864.html

https://ria.ru/20250630/bilbord-2026355917.html

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