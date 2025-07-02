https://ria.ru/20250702/medvedev-2026754501.html

Медведев провел заседание Совбеза по комплектованию армии контрактниками

Медведев провел заседание Совбеза по комплектованию армии контрактниками - РИА Новости, 02.07.2025

Медведев провел заседание Совбеза по комплектованию армии контрактниками

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провел заседание межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию ВС России военнослужащими, проходящими... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T15:13:00+03:00

2025-07-02T15:13:00+03:00

2025-07-02T16:38:00+03:00

россия

дмитрий медведев

безопасность

андрей белоусов

владимир путин

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провел заседание межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию ВС России военнослужащими, проходящими службу по контракту.Видеозапись Медведев опубликовал в своем Telegram-канале. Среди других участников заседания был и министр обороны РФ Андрей Белоусов."Сегодня на заседании межведомственной комиссии с участием командования военных округов, всех глав субъектов Российской Федерации, полномочных представителей президента (России Владимира Путина) мы рассмотрим итоги комплектования ВС военнослужащими по контракту за прошедшие полгода. В целом хочу сказать, что темп набран весьма приличный, хороший", - подчеркнул Медведев.

https://ria.ru/20250528/medvedev-2019616368.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, дмитрий медведев, безопасность, андрей белоусов, владимир путин