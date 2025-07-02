Медведев провел заседание Совбеза по комплектованию армии контрактниками
Медведев провел заседание комиссии Совбеза по комплектованию ВС контрактниками
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит заседание межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по комплектованию ВС РФ военнослужащими, проходящими службу по контракту. 2 июля 2025
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит заседание межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по комплектованию ВС РФ военнослужащими, проходящими службу по контракту. 2 июля 2025
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провел заседание межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию ВС России военнослужащими, проходящими службу по контракту.
Видеозапись Медведев опубликовал в своем Telegram-канале. Среди других участников заседания был и министр обороны РФ Андрей Белоусов.
«
"Сегодня на заседании межведомственной комиссии с участием командования военных округов, всех глав субъектов Российской Федерации, полномочных представителей президента (России Владимира Путина) мы рассмотрим итоги комплектования ВС военнослужащими по контракту за прошедшие полгода. В целом хочу сказать, что темп набран весьма приличный, хороший", - подчеркнул Медведев.
Медведев оценил укомплектованность ВС России
28 мая, 17:54