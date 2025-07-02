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Медведев провел заседание Совбеза по комплектованию армии контрактниками - РИА Новости, 02.07.2025
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15:13 02.07.2025 (обновлено: 16:38 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/medvedev-2026754501.html
Медведев провел заседание Совбеза по комплектованию армии контрактниками
Медведев провел заседание Совбеза по комплектованию армии контрактниками - РИА Новости, 02.07.2025
Медведев провел заседание Совбеза по комплектованию армии контрактниками
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провел заседание межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию ВС России военнослужащими, проходящими... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T15:13:00+03:00
2025-07-02T16:38:00+03:00
россия
дмитрий медведев
безопасность
андрей белоусов
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провел заседание межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию ВС России военнослужащими, проходящими службу по контракту.Видеозапись Медведев опубликовал в своем Telegram-канале. Среди других участников заседания был и министр обороны РФ Андрей Белоусов."Сегодня на заседании межведомственной комиссии с участием командования военных округов, всех глав субъектов Российской Федерации, полномочных представителей президента (России Владимира Путина) мы рассмотрим итоги комплектования ВС военнослужащими по контракту за прошедшие полгода. В целом хочу сказать, что темп набран весьма приличный, хороший", - подчеркнул Медведев.
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россия, дмитрий медведев, безопасность, андрей белоусов, владимир путин
Россия, Дмитрий Медведев, Безопасность, Андрей Белоусов, Владимир Путин
Медведев провел заседание Совбеза по комплектованию армии контрактниками

Медведев провел заседание комиссии Совбеза по комплектованию ВС контрактниками

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит заседание межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по комплектованию ВС РФ военнослужащими, проходящими службу по контракту. 2 июля 2025
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит заседание межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по комплектованию ВС РФ военнослужащими, проходящими службу по контракту. 2 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит заседание межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по комплектованию ВС РФ военнослужащими, проходящими службу по контракту. 2 июля 2025
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провел заседание межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию ВС России военнослужащими, проходящими службу по контракту.
Видеозапись Медведев опубликовал в своем Telegram-канале. Среди других участников заседания был и министр обороны РФ Андрей Белоусов.
«
"Сегодня на заседании межведомственной комиссии с участием командования военных округов, всех глав субъектов Российской Федерации, полномочных представителей президента (России Владимира Путина) мы рассмотрим итоги комплектования ВС военнослужащими по контракту за прошедшие полгода. В целом хочу сказать, что темп набран весьма приличный, хороший", - подчеркнул Медведев.
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