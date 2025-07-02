https://ria.ru/20250702/malajzija-2026651375.html

Малайзия и Россия ведут переговоры о запуске прямого авиасообщения

Малайзия и Россия ведут переговоры о запуске прямого авиасообщения - РИА Новости, 02.07.2025

Малайзия и Россия ведут переговоры о запуске прямого авиасообщения

Малайзия и Россия ведут переговоры о запуске прямого авиасообщения, перевозчики должны понимать, насколько выполнение рейсов целесообразно с точки зрения... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T07:21:00+03:00

2025-07-02T07:21:00+03:00

2025-07-02T07:21:00+03:00

малайзия

россия

европа

владимир путин

анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Малайзия и Россия ведут переговоры о запуске прямого авиасообщения, перевозчики должны понимать, насколько выполнение рейсов целесообразно с точки зрения спроса, рассказал в интервью РИА Новости директор по международному продвижению по Европе, Америке и Океании офиса по туризму Малайзии Акбал Сетия. "Сейчас идут переговоры между властями Малайзии и России для запуска прямых рейсов между странами. Решение о начале полетов всегда основывается только на коммерческом расчете. Авиакомпаниям нужно решить, возможно ли выполнять рейсы и принесет ли это выгоду. У нас раньше было прямое авиасообщение, и мы ждем, когда оно появится снова. Я верю, что это произойдет", - сказал собеседник агентства. Он также выразил готовность работать с авиаперевозчиками и туроператорами, чтобы обеспечить загруженность рейсов в обе стороны. "Российские власти, полагаю, тоже хотят видеть здесь больше туристов из Малайзии, наслаждающихся красотами России. Я сам в Москве впервые, и вижу, как здесь красиво. Думаю, тут стоит побывать многим соотечественникам. Прямое авиасообщение позволит большему числу россиян и малайзийцев познакомиться с культурами друг друга. Знаете, в Малайзии не бывает холодно, так что многие из нас с радостью приехали бы сюда поиграть в снежки", - добавил Акбал Сетия. В мае президент России Владимир Путин, принимавший премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, заявил, что запуск авиасообщения между странами прорабатывается.

https://ria.ru/20250618/malayzii-2023566402.html

https://ria.ru/20250514/putin-2016880930.html

малайзия

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малайзия, россия, европа, владимир путин, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)