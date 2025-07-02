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Журналист поставил на место Макрона из-за угроз в адрес России - РИА Новости, 02.07.2025
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20:46 02.07.2025 (обновлено: 20:52 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/makron-2026822798.html
Журналист поставил на место Макрона из-за угроз в адрес России
Журналист поставил на место Макрона из-за угроз в адрес России - РИА Новости, 02.07.2025
Журналист поставил на место Макрона из-за угроз в адрес России
Планы Макрона по снижению предельного уровня цен на нефть из России являются неблагоразумными с политической точки зрения, пишет каирский исследователь... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T20:46:00+03:00
2025-07-02T20:52:00+03:00
экономика
цены на нефть
европа
россия
киев
владимир путин
жан-ноэль барро
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Планы Макрона по снижению предельного уровня цен на нефть из России являются неблагоразумными с политической точки зрения, пишет каирский исследователь экономики Ахмед Адель в своей статье для InfoBRICS."Угроза Макрона снизить предельный уровень цен на российскую нефть – еще один пример классического политического безрассудства, охватившего Европу. Подобные инициативы давно доказали свою бесполезность на практике, делая тем более бессмысленным упорное повторение одной и той же процедуры с отрицательным результатом – уже в восемнадцатый раз", — написал Адель.Евросоюз "в ближайшие дни" примет "самые жесткие санкции против России за три года", заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. Таким образом, по словам Барро, ЕС рассчитывает вынудить президента России Владимира Путина пойти на переговоры с Киевом.Комментируя планы ЕС принять 18-й пакет антироссийских санкций, в Кремле заявили, что это обоюдоострое оружие, и чем серьезнее ограничения против Москвы, тем сильнее обратная отдача.Нефтяные санкции западных стран против России вступили в силу 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогое топливо перевозить и страховать запрещено. С 5 февраля 2023-го для нефтепродуктов начала действовать аналогичная мера.С 1 февраля того же года Россия запретила поставлять нефть и нефтепродукты зарубежным покупателям, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
https://ria.ru/20250702/makron-2026790108.html
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экономика, цены на нефть, европа, россия, киев, владимир путин, жан-ноэль барро, брикс, евросоюз, мид франции‎
Экономика, Цены на нефть, Европа, Россия, Киев, Владимир Путин, Жан-Ноэль Барро, БРИКС, Евросоюз, МИД Франции‎
Журналист поставил на место Макрона из-за угроз в адрес России

Адель: угрозы Макрона снизить предельные цены на российскую нефть безрассудны

© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Планы Макрона по снижению предельного уровня цен на нефть из России являются неблагоразумными с политической точки зрения, пишет каирский исследователь экономики Ахмед Адель в своей статье для InfoBRICS.
"Угроза Макрона снизить предельный уровень цен на российскую нефть – еще один пример классического политического безрассудства, охватившего Европу. Подобные инициативы давно доказали свою бесполезность на практике, делая тем более бессмысленным упорное повторение одной и той же процедуры с отрицательным результатом – уже в восемнадцатый раз", — написал Адель.
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
"Он жалок". В Киеве сделали вывод по поводу разговора Макрона с Зеленским
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Евросоюз "в ближайшие дни" примет "самые жесткие санкции против России за три года", заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. Таким образом, по словам Барро, ЕС рассчитывает вынудить президента России Владимира Путина пойти на переговоры с Киевом.
Комментируя планы ЕС принять 18-й пакет антироссийских санкций, в Кремле заявили, что это обоюдоострое оружие, и чем серьезнее ограничения против Москвы, тем сильнее обратная отдача.
Нефтяные санкции западных стран против России вступили в силу 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогое топливо перевозить и страховать запрещено. С 5 февраля 2023-го для нефтепродуктов начала действовать аналогичная мера.
С 1 февраля того же года Россия запретила поставлять нефть и нефтепродукты зарубежным покупателям, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
На Западе объяснили, что стоит за разговором Путина с Макроном
Вчера, 19:43
 
ЭкономикаЦены на нефтьЕвропаРоссияКиевВладимир ПутинЖан-Ноэль БарроБРИКСЕвросоюзМИД Франции‎
 
 
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