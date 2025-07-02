Журналист поставил на место Макрона из-за угроз в адрес России
Адель: угрозы Макрона снизить предельные цены на российскую нефть безрассудны
© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Планы Макрона по снижению предельного уровня цен на нефть из России являются неблагоразумными с политической точки зрения, пишет каирский исследователь экономики Ахмед Адель в своей статье для InfoBRICS.
"Угроза Макрона снизить предельный уровень цен на российскую нефть – еще один пример классического политического безрассудства, охватившего Европу. Подобные инициативы давно доказали свою бесполезность на практике, делая тем более бессмысленным упорное повторение одной и той же процедуры с отрицательным результатом – уже в восемнадцатый раз", — написал Адель.
Евросоюз "в ближайшие дни" примет "самые жесткие санкции против России за три года", заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. Таким образом, по словам Барро, ЕС рассчитывает вынудить президента России Владимира Путина пойти на переговоры с Киевом.
Комментируя планы ЕС принять 18-й пакет антироссийских санкций, в Кремле заявили, что это обоюдоострое оружие, и чем серьезнее ограничения против Москвы, тем сильнее обратная отдача.
Нефтяные санкции западных стран против России вступили в силу 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогое топливо перевозить и страховать запрещено. С 5 февраля 2023-го для нефтепродуктов начала действовать аналогичная мера.
С 1 февраля того же года Россия запретила поставлять нефть и нефтепродукты зарубежным покупателям, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.